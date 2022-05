"Me ollaan hirveän lähellä Venäjää" – näin sota huomioidaan lappeenrantalaisessa koulussa, jossa kolmasosa oppilaista on venäläistaustaisia

Lappeenrantalaisessa Itä-Suomen koulussa näkyvät naapurimaan kieli ja kulttuuri. Oppilaista noin kolmasosa on taustaltaan venäläisiä. Erityisesti tämän vuoksi ala- ja yläkoululaisten kanssa on keskusteltu Ukrainan sodasta.

– Aina on ajateltu, että sodat ovat historiaa ja niitä ei enää ole. Näköjään vielä oman elämänkin aikana tällaista tapahtuu. On se aika surullista, sanoo Ella Varis.

Idun Söderlund on samoilla linjoilla.

– Ei pelkoa, ei ehkä jännitystäkään, mutta kyllä ehkä jonkinlainen sellainen huoli on kaikilla. Me ollaan hirveän lähellä Venäjää. Sen on nyt vasta tajunnut.