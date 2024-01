Itärajalta tulleita turvapaikanhakijoita katoaa suuria määriä Suomesta – yhtään myönteistä päätöstä ei ole tehty

Maahanmuuttoviraston mukaan nopeutettuun käsittelyyn on tässä vaiheessa ohjattu pari sataa hakemusta, joista on ehditty käsitellä 60. Yhdenkään kohdalla ei ole todettu perusteita kansainväliseen suojeluun.

– Turvapaikkapäätöksiä on tehty 60, joista 40 on ollut kielteisiä, kymmenen on rauennut katoamisen vuoksi. Emme ole tehneet yhtään myönteistä päätöstä, koska ei ole ollut suojeluperusteita, toteaa, turvapaikkayksikön johtaja Antti Lehtinen Maahanmuuttovirastosta.

Rajavartiolaitos ei suostu kertomaan, kuinka suuria määriä Suomen rajan läheisyydessä on mahdollisia turvapaikanhakijoita.

Kaakkois-Suomen rajavartioston kapteeni Jussi Vainikka ei halua arvioida medialle, onko rajan läheisyydessä satoja vai vai tuhansia turvapaikanhakijoita ja kuinka paljon Venäjällä on siirtolaisia, joita voitaisiin käyttää hybridivaikuttamisen välineenä.



– Osalla näistä henkilöistä saattaa olla Venäjän viisumi vanhenemassa ja henkilöt sitten alkavat miettiä, ottaako sen riskin ja lähtee vaaralliselle matkalle.

Vainikan mukaan rajan läheisyydessä molemmin puolin Kaakkois-Suomen kohdalla on runsaasti pikkuteitä, josta ei ole pitkä matka rajalle.

Kadonneita poikkeuksellisen paljon

Suomeen tulleiden 1338 turvapaikanhakijan profiili on pysynyt samana rajan suluista huolimatta. Poikkeuksellista on se, että hakijoita on kadonnut runsaasti eikä Suomeen ole haluttu jäädä.

Lehtisen mukaan aiemmin määränpää on ollut nimenomaan Suomi, mutta nyt matkaa on jatkettu muualle Eurooppaan.



– Tämän hetken lukema kadonneissa on 160 eli he ovat poistuneet vastaanottokeskuksesta. Tämä on Suomen mittakaavassa iso määrä.

Lehtisen mukaan toissa vuonna koko Euroopassa viranomaisilta katosi 140 000 turvapaikanhakijaa.

Turvapaikkapäätöksen tekeminen kestää Suomessa tällä hetkellä keskimäärin kahdeksan kuukautta.