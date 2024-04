USU: Vasta kolme itärajan yli tullutta turvapaikanhakijaa saanut myönteisen päätöksen

– Myönteisiä päätöksiä on tehty kolme, turvapaikkayksikön johtaja Antti Lehtinen kertoo Uutissuomalaiselle sähköpostitse.

Kansalaisuudet kerrotaan Uutissuomalaisen mukaan, kun päätöksiä on tehty enemmän kuin viisi tietyn maan kansalaisille.

Osa hakijoista kadonnut vastaanottokeskuksista

Lehtisen mukaan itärajan yli on saapunut elokuun alun jälkeen 1 314 turvapaikanhakijaa, joista 285 on saanut päätöksen. Niistä kielteisiä on 82 ja rauenneita 200.