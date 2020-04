Ennätyslämpimän talven sateet huuhtoivat ravinteet pelloilta – Itämereen valui poikkeuksellisen paljon rehevöittävää fosforia

Pahin tilanne Saaristomerellä

Saaristomerellä tilanne oli vielä huonompi. Talvikuukausina joet kuljettivat mereen fosforia melkein yhtä paljon kuin ennätysvuonna 2008 koko vuoden aikana. Suurin osa fosforista on peräisin jokivarsien pelloilta, joilta se valuu sateen mukana vesistöihin.

– Vantaanjoen valuma-alueella vajaa 60 prosenttia fosforista tulee peltoalueilta. Seuraavaksi suurin kuormittaja on haja-asutus ja pistekuormien osuus on noin viisi prosenttia. Saaristomerellä maatalouden osuus on vielä suurempi, toteaa Knuuttila.