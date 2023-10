Suomalaisyhtiö näkee Ukrainan jälleenrakennuksessa suuren mahdollisuuden: "Puhutaan satojen miljoonien tai jopa miljardien eurojen markkinasta"

Esimerkiksi väestösuojia rakentavalla Temet-yhtiöllä on osaamista, jota löytyy vain harvasta maasta koko maailmassa.

Väestösuoja on useimmille suomalaisille tuttu paikka, sillä sellainen löytyy useimpien kerrostalojen kellarista, mikäli ne on rakennettu 1950-luvulla tai sen jälkeen.

Suomi on yksi harvoja maailman maita, joissa väestösuojien rakentaminen on kirjattu lakiin. Siksi suojia on niin kerrostaloissa kuin kauppakeskuksissa ja maanalaisissa parkkihalleissa.