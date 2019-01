Italian Salvini avasi taistelun EU:n tulevaisuudesta – valtaa pitävä EU-eliitti tekee pahan virheen, jos se ei ota haastetta vakavasti

Hallitukseen viime keväänä noussutta Lega-puoluetta johtavan Salvinin peliliikettä tiedettiin odottaa, mutta se on odotettua suoraviivaisempi. Ja perusteita sen vähättelemiseen on luultua vähemmän.

Italian sisäministeri haluaa luoda yhdessä Puolassa valtaa pitävän kansallismielisen laki ja oikeus -puolueen (PiS) kanssa vastavoiman Ranskan ja Saksan yhteistyöakselille, joka on perinteisesti ollut Euroopan unionin selkäranka.

Käytännössä kahden merkittävän EU-maan oikeistopopulistit ovat lyömässä hynttyitään yhteen Euroopan parlamentissa toukokuun eurovaalien jälkeen. Ennusteiden mukaan tämä rintama on korjaamassa joko hyvän tai jopa erinomaisen äänisaaliin.

Suomessa Oulun raiskaustapaukset ja niiden jälkipyykki vahvistivat perussuomalaisten kannatusta yllättävän nopeasti ja selvästi. Vastaavia ilmiöitä on nähty myös muualla, muiden muassa Saksassa.

Puola on tähän asti vastustanut Italia vaatimuksia Välimeren yli tulleiden turvapaikanhakijoiden sijoittamisesta eri puolille Eurooppaa. Nyt näyttää siltä, ettei tämä vanha skisma ole ylipääsemätön este yhteistyölle. Yleinen maahanmuuttovastaisuus yhdistää sittenkin enemmän.

Toistaiseksi Orban haluaa pitää puolueensa EPP:n jäsenenä. Ryhmän kärkiehdokas, saksalainen Manfred Weber, on puun ja kuoren välissä. Hän ei voi antaa Unkarin pääministerin venkoilla kovin pitkään. Toisaalta Fideszin erottaminen tarkoittaisi lähes vääjäämättä, että Orban lähtisi vahvistamaan Italian ja Puolan akselia.

Yksi Varsovan ja Rooman oikeistopopulistien välejä hiertävä tekijä on kiistatta suhtautuminen Venäjään. Puola on jyrkän torjuva ja Italia liehittelee. Todennäköisemmin laajan oikeistopopulistirintaman luominen kaatuu kuitenkin rahariitoihin, jos on kaatuakseen.