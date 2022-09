Italian GP:n topit ja flopit: Debyyttikuljettaja säväytti upealla tavalla – Max Verstappen ennätystahdissa

Topit

Max Verstappen

Verstappen näytti jälleen, mistä hänet on tehty. Hollantilaistähti ajoi jo viidenteen peräkkäiseen ja kauden 11. voittoonsa, vaikka starttasi kisaan 7. lähtöruudusta. Verstappen ei tuhlannut aikaa edessä olevien kuskien takana, vaan nousi toiselle sijalle vajaassa viidessä kierroksessa.

Verstappenilla on oivallinen mahdollisuus rikkoa tällä kaudella Michael Schumacherin ja Sebastian Vettelin nimissä oleva ennätys yhden kauden aikana ajetuista osakilpailuvoitoista (13). Verstappenilla voittoja on jo 11. Kisoja on jäljellä vielä kuusi.