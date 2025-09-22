Israel vannoo, ettei se anna Gazaan matkalla olevan avustuslaivueen rikkoa Gazan saartoa.
Maan ulkoministeriö sanoo lausunnossaan, ettei Israel päästä aluksia taistelualueelle eikä salli merisaarron rikkomista.
Israelin ulkoministeriö syyttää Gazaa hallitsevan äärijärjestö Hamasin organisoineen laivueen omia tarkoitusperiään varten. Ministeriö sanoo, että jos laivueen aito tarkoitus on toimittaa apua, alukset voivat purkaa lastinsa Askalonissa, josta apu ministeriön mukaan toimitetaan Gazaan.
Israel on aiemminkin estänyt laivueen pääsyn Gazan kaistalle.
Global Sumud Flotilla -nimellä kulkevassa laivueessa on mukana myös suomalaisia sekä useita tunnettuja palestiinalaisten tukijoita, kuten ruotsalainen ilmastoaktivisti Greta Thunberg. Laivue lähti viivästyksien jälkeen kohti Gazaa Tunisiasta aiemmin tässä kuussa.
Laivue on aiemmin kertonut kahden siihen kuuluvan aluksen joutuneen lennokki-iskujen kohteeksi.