Itä-Uudellamaalla ryöstöjen suma – rikoskomisario: "Teräaseet ovat tulleet mukaan yhä vahvemmin"

Ryöstön yrityksiä on tapahtunut useampi Vantaalla sekä lisäksi Järvenpäässä ja Hyvinkäällä. Osassa tapauksista kyse on ollut useamman henkilön joukosta.

– Monet tapaukset liittyvät huumausainekauppoihin. Aika harva näistä kuitenkaan on ihan täysin sivulliseen ihmiseen kodistunut. Sitten on näitä perinteisempiä kaupparyöstöjä ja muita, kertoo Itä-Uudenmaan poliisista rikoskomisario Simo Kauppinen.

Mistään räjähdysmäisestä kasvusta ei ole kyse, kun tarkastellaa viimeistä viittä vuotta, mutta selvä piikki ryöstöissä tai niiden yrityksissä kuitenkin on. Tällaisia piikkejä on nähtävillä aina ajoittain.

– Joukossa on muutamia tapauksia, missä on 15-17-vuotias rikoksen tekijä tai rikoksesta epäilty mukana, mutta valtaosa on kuitenkin täysi-ikäisten tai nuorien aikuisten tekemiä.