Syyriassa Venäjän laivaston tukikohdan kohtalo on vielä auki, mutta liikehdintää tapahtuu jo.

Venäjä on siirtänyt sota-aluksiaan Syyriassa sijaitsevasta Tartuksen tukikohdasta, kertoo Institute for The Study of War (ISW).

Tartusin laivastotukikohdasta 3.12. (alla) ja 6.12. otetut satellittikuvat paljastavat Venäjän siirtäneen tukikohdasta aluksiaan.

ISW:n mukaan satelliittikuvat osoittavat, että Venäjä siirsi maanantaina kaikki tukikohdassa olleet aluksensa kahdeksan kilometrin päähän länteen tukikohdasta.

Tukikohdassa ISW:n mukaan olivat ainakin seuraavat alukset: Gorskhov-luokan fregatti Admiral Gorshkhov, Grigorovich-luokan fregatti Admiral Grigorovich, Kilo-luokan sukellusvene Novorossiysk sekä Vyazma-öljytankkeri.

Gorskhov-luokan fregatti Admiral Gorskhov kuvattuna Havanassa kesäkuussa 2024. Kuva: AOP.

Grigorovich-luokan fregatti Admiral Grigorovich kuvattuna Mustallamerellä vuonna 2016. Kuva: AOP.

Kuvassa kaksi Kilo-luokan sukellusvenettä. Kuvauspaikka- ja aika tuntematon. Kuva: AOP.

Sen sijaan Gorskhov-luokan fregatti Admiral Golovkon ja Altay-luokan Yelnya-öljytankkerin sijainti on epäselvä, ISW toteaa.

Artikkeli jatkuu linkkien jälkeen.

Lue myös:

Portti Välimerelle

Venäjälle Syyria on ollut strategisesti hyvin tärkeä, sillä se on tarjonnut Venäjän laivastolle portin Välimerelle.

Täällä Venäjän laivastotukikohdat Syyriassa sijaitsevat.

Kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E.J. Penttilä kertoi sunnuntaina uskovansa, että Venäjä yrittää vielä sopia kapinallisten kanssa tukikohtiensa jatkosta.

– Jos nämä nyt poistuvat, niin Venäjän asema Lähi-idässä ja Afrikassa heikkenee.

Puolestaan Ulkopoliittisen instituutin vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki sekä Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspuro ja Helsingin yliopiston Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola arvioivat sunnuntaina, että Syyrian vallanvaihdon suuri voittaja on ilman muuta Turkki.

Heidän mukaansa Venäjän armeijan tukikohtien tuleva asema Syyriassa on paljon kiinni siitä, millaisia keskusteluja Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan lähiaikoina käyvät.