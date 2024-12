Syyriassa tapahtunut vallanvaihto on laittanut Venäjän tukikohdat maassa tukalaan asemaan.

Venäjällä on Syyriassa Tartusin laivastotukikohta sekä Hmeimimin lentotukikohta. Uutistoimisto Reuters luonnehtii kumpaakin strategisesti merkittäviksi.

Tartusin kerrotaan olevan Venäjän ainoa Välimeren alueen korjaus- ja täydennyskeskittymä, jota on käytetty välietappina kuljettaessa joukkoja Afrikkaan. Sen menetys heikentäisi Venäjän kykyä Välimeren lisäksi muuallakin.

Venäjän käytössä toistaiseksi olevat tukikohdat sijaitsevat molemmat Välimeren rannalla.

Kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E.J. Penttilä arvioi eilen MTV:n Kymmenen uutisissa, että Al-Assadin hallinnon kaatuminen Syyriassa on merkittävä tappio sen liittolaismaa Venäjälle.



– Venäjällä on ollut siellä laivastoasema ja lentotukikohta, joilla he ovat heijastaneet voimaa sekä Lähi-itään että koko Afrikkaan. Ja jos nämä nyt poistuvat, niin Venäjän asema Lähi-idässä ja Afrikassa heikkenee.

Kapinalliset neuvottelisivat entisen pommittajansa kanssa

Väitöskirjatutkija Tiina Hyyppä Helsingin yliopistosta toteaa, että al-Assadin hallinnon romahtaminen on ainakin symbolinen arvovaltatappio Venäjälle. Maan laivasto- ja lentotukikohtien kohtalo Syyriassa taas on maalle hyvinkin konkreettinen kysymys.

Kreml kertoo keskustelevansa Syyrian uuden johdon kanssa Venäjän armeijan kahdesta Syyriassa olevasta tukikohdasta. Kremlin mukaan vielä on liian aikaista kommentoida tukikohtien kohtaloa.

Reuters uutisoi, että jotkut venäläiset sotabloggarit ovat arvioineet tilanteen tukikohtien ympärillä olevan erittäin kireä.

Venäläisten sota-alusten kerrotaan lähteneen Tartusin tukikohdasta turvallisuussyistä ja asettuneen rannikon edustalle.

Tartusin laivastotukikohdasta 3.12. (alla) ja 6.12. otetut satellittikuvat paljastavat Venäjän siirtäneen tukikohdasta aluksiaan.

Uutisraportteja siitä, että Venäjä voisi säilyttää tukikohtansa, Hyyppä kommentoi arvioiden, että Venäjän voi olla vaikeaa käydä neuvotteluita uuden kapinallishallinnon kanssa.

– Hankalaa, kun juuri heitä Venäjä on pommittanut aiemmin. Sallitaanko heidän sitten jäädä Syyriaan, on vielä epäselvää.

Asiantuntija: Venäjän vetäytymistä ei havaittavissa

Carnegie Endowment for Peacen Venäjä-asiantuntija Dara Massicot kertoo viestipalvelu X:ssä, että monet tahot huhuavat Venäjän aikovan evakuoida tukikohtansa. Hän toteaa, että jos näin tehtäisiin, olisi se ilmeistä ja helposti havaittavissa, sillä liikenteen määrä olisi valtava.

Evakuointia vaikeuttaisivat kuitenkin se, etteivät alukset voisi palata Mustanmeren kautta, koska Turkki on estänyt liikenteen salmiensa kautta, jolloin alusten olisi joko kierrettävä pitkä matka Itämeren laivastoon tai yritettävä löytää väliaikainen satama esimerkiksi Libyasta, Sudanista tai Algeriasta.

Massicot uskoo, että Venäjä haluaa pitää tukikohtansa käytössä ja on valmis neuvottelemaan ja tekemään kauppaa niistä esimerkiksi öljyllä, kaasulla tai rahalla.

Moskovassa salkoon Syyrian opposition lippu

Syyrian Moskovan-suurlähetystössä nähtiin maanantaina salossa Syyrian opposition lippu. AFP:n toimittajan mukaan joukko miehiä taputti ja lauloi nostaessaan vihreää, punaista, mustaa ja valkoista opposition lippua suurlähetystön parvekkeella.

– Suurlähetystö avattiin tänään, ja se toimii normaalisti uuden lipun alla, suurlähetystön edustaja kertoi Venäjän valtiolliselle uutistoimisto Tassille AFP:n mukaan.

Venäjä on ollut Syyrian syrjäytetyn presidentin Bashar al-Assadin keskeinen liittolainen. Opposition puolesta liputtaminen voi kertoa Venäjän pyrkimyksistä sopeutua uuteen valtatilanteeseen ja luoda suhteet kapinallisiin.

Venäläiset uutistoimistot raportoivat sunnuntai-iltana, että Syyrian syrjäytetty presidentti Bashar al-Assad ja hänen perheensä olisivat Moskovassa. Kreml ei maanantaina vahvistanut, että al-Assad olisi Venäjällä. Kreml sanoi, ettei sillä ole mitään kerrottavaa presidentin olinpaikasta.