Lopullinen suunnitelma ukrainalaisten lentäjien F16-koulutuksesta uupuu edelleen – MTV seuraa sotaa

Konetyypin koulutuksen on aiempien tietojen perusteella määrä alkaa tässä kuussa. (CNN)

Tiistain 1.8 sotatapahtumia

Yksinoikeudella Brasiliassa esitetyssä haastattelussa TV-kanava GloboNews illa Zelenskyltä kysyttiin, voiko Ukraina toistaa Syyrian kohtalon, jossa Venäjä on taistellut vuodesta 2015 lähtien.

– Hän ei kestä sitä. Hän ei elä 30 vuotta enää. Hän kuolee, tämä on täysin selvää.

Maliarin mukaan Ukraina puolestaan on jatkanut hyökkäystään Bahmutin suunnalla, jossa sen joukot ovat kohdanneet "tiheää tykistötulta, miinoitteita ja vahvaa vastarintaa".

– Emme halua sotia, ja uskon, että kaikki tulee menemään hyvin. Jos vihollinen näkee meidän kykenevän iskemään takaisin, ja että he tulevat kokemaan peruuttamattomia tappioita, he eivät koskaan hyökkää.

Valko-Venäjän puolustusministeri Viktor Khreninin mukaan maan armeijasta noin 60 prosenttia on palkkasotilaita.

Venäjä sanoo Ukrainan lähettäneen kolme dronea kohti Moskovaa tiistaina. Maan puolustusministeriö on luokitellut teon "terroristiseksi hyökkäykseksi".

Ukraina on estänyt viime yönä venäläisen sabotaasiryhmän yrityksen ylittää maan pohjoisraja, kirjoittaa sisäministeri Ihor Klymenko Telegram-viestipalvelussa Reutersin mukaan.

Vaikka Ivanna kertoo pitävänsä Suomea kauniina maana ja asioiden olevan yleisesti hyvin, kaipuu takaisin Ukrainaan on kova.

Britannian puolustusministeriön Twitterissä julkaiseman raportin mukaan kiivaat taistelut jatkuvat kahdella sektorilla. Orikhivin eteläpuolella oleva venäläisyksikkö, jota vastaan Ukraina hyökkää, on ollut raskaissa taisteluissa yli kahdeksan viikkoa ja kärsii raportin mukaan "hyvin todennäköisesti" taisteluväsymyksestä ja on hyvin kulunut taisteluissa.

Idempänä Velyka Novosilkan suunnalla puolustavia venäläisjoukkoja on raportin mukaan haalittu sekä Venäjän eteläisestä että itäisestä sotilaspiiristä, mikä todennäköisesti johtaa ongelmiin koordinoinnissa. Alueen joukkoja ei ole myöskään kierrätetty pitkään aikaan, mikä on kuluttanut niitä ja johtanee tyytymättömyyteen joukkojen keskuudessa.

Kolme ukrainalaista meridroonia on tehnyt hyökkäyksen kahta Venäjän Mustanmeren laivaa vastaan 340 kilometriä Sevastopolista lounaaseen, Venäjän valtiollinen uutistoimisto Tass kertoo Venäjän puolustusministeriön sanoneen tiistaina. Aiheesta uutisoi Reuters.

Puolustusministeriön mukaan droonit on tuhottu. Laivat, joihin hyökkäys kohdistui, olivat ministeriön mukaan alueella valvomassa muiden alusten kulkua.

Venäläinen palkkasotilasryhmä Wagner vaikuttaisi olevan syrjäyttämässä Venäjän armeijaa Valko-Venäjän armeijan tärkeimpänä koulutuksen kumppanina, kertoo yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) raportissaan.