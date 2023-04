Yhdysvalloilta uusi 325 miljoonan dollarin aseapupaketti Ukrainalle – MTV seuraa sotaa

Yhdysvaltain ulkoministeriön mukaan maa on auttanut Ukrainaa uuden paketin myötä yli 35,4 miljardilla dollarilla.

Keskivikon 19.4. uutisia

– On tarpeellista liittyä yhteen vastustamaan kiristysyrityksiä ja lännen laitonta yksipuolista painostusta, Lavrov sanoi.

– Tehtävänämme on varmistaa, että YK:n peruskirja pannaan täysin toimeen, eikä itsemääräämisoikeutta eliminoida silloin, kun se sopii lännelle.

Lavrov aloitti viikon mittaisen vierailunsa Latinalaisessa Amerikassa Brasiliasta. Venezuelasta Lavrovin on määrä jatkaa matkaansa Kuubaan. Matkan viimeinen kohde on Nicaragua, missä hänen on määrä tavata muun muassa maan presidentti Daniel Ortega.