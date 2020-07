"Istumme Pertin kanssa parvekkeella": Mielikuvitusasukkaiden arkiset keksityt tarinat hämmentävät asuntoilmoituksissa – yhtiö kertoo, kuinka kauppa kävi

Uuden asuinalueen asuntojen ilmoituksissa puhuvat vielä rakentamattomien asuntojen kuvitellut asukkaat. Tyyliin:

– Selaan sisustuslehteä ja huomaan lehden sivulla saman tuolin, jonka olen hetki sitten hankkinut kotiin. Se on lehdenkin sivulla kaunis. Käännyn katsomaan olohuoneen ikkunasta terassille. Viikonloppuna täytyy käydä ostamassa terassilasituksen suojaksi aurinkoverhot.

– Istumme Pertin kanssa usein illalla ennen nukkumaanmenoa parvekkeella ja seuraamme luonnon hiljenemistä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Lähden yläkertaan katsomaan, joko Lindan palaveri olisi ohi. Työhuoneen ovi on kiinni, en uskalla häiritä palaveria. Aulan ovi parvekkeelle on auki ja kuulen lokkien kirkunaa mereltä. Käyn laittamassa omassa työhuoneessani tietokoneen lataukseen.

Lue myös: Syrjäseudulle muuttamisen riskit voivat näkyä asuntolainan korossa tai vakuuksien määrässä

Ilmoitusteksteille on myös naureskeltu ja niitä on kritisoitu liian imeliksi ja naiiveiksi. Ramsinrannan myynnistä vastaava Hannu Ala-Pässäri tietää, että tyyli ei miellytä kaikkia, mutta se ei haittaa rakennuttajaa, vaikka kuittailua ilmoituksista on tullut myös kilpailevien rakennusyhtiöiden kollegoilta.

– Mielestäni on hyvä välillä vähän ravistella rajapintaa. Toki laki määrää, mitä tietoja ilmoituksessa pitää olla, mutta jollain tapaa on hyvä erottautua markkinassa.

Ramsinrannan rakennuttaja Sikla ideoi ja suunnittelee markkinoinnin in-house.

– Tekstit ovat meidän oman markkinointiosaston tuotantoa. Meillä on markkinointiosastolla kokemusta uudiskohteiden markkinoinnista ja myynnistä pidemmältä ajalta, ja otimme nyt rohkean ja pikkuisen erilaisen tulokulman. Ajattelimme, että se voisi vetää, kun rakennusliikkeillä tuppaa olemaan yleensä vähän samanlaiset mainosmateriaalit, Ala-Pässäri kertoo.

Kolme kärkeä markkinoinnissa

Markkinoinnissa on kolme kärkeä: lapsiperheet, eläkeläiset ja business-orientoituneet pariskunnat.

– Kohderyhmät on ajateltu markkinoinnissa asuntokohtaisesti, eli sinne tulee 85-, 95- ja 105-neliöisiä asuntoja. Olemme miettineet tosi tarkkaan, minkä kokoinen asunto sopii missäkin elämäntilanteessa oleville ihmisille.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Pienintä asuntoa markkinoidaan lapsiperhekärjellä ja suurinta eläkeläispariskuntatarinalla. 95-neliöisen asunnon ajatellaan olevan pariskunnan ensimmäinen yhteinen asunto.

Lue myös: Vanhojen osakeasuntojen kauppa sukelsi toukokuussa lähes kolmanneksella

Tarinoiden henkilöhahmot on rakennettu kohderyhmäsparrauksen avulla. Profiloinnissa on otettu huomioon, mitä tulevat asukkaat mahdollisesti harrastavat ja arvostavat.

– Pyrimme rakentamaan mahdollisimman todentuntuiset hahmot, jotka soveltuisivat näihin kohderyhmiin mahdollisimman laaja-alaisesti. Huomioimme myös, mikä osa näistä ryhmistä on potentiaalisia ostajia. Asunnot ovat sijainnistaan johtuen hieman arvokkaampia, joten myös tämä näkökulma huomioitiin tarinoita laadittaessa.

Ja tietysti markkinointi suunnataan myös niille, jotka haaveilevat mainostarinoiden piirtämästä maailmasta.

– Mainoksissa myös luodaan unelmaa ja väritetään haavemaailmaa.

Ala-Pässäri kertoo, että Ramsinrantaan nousee ensimmäisessä vaiheessa 22 asuntoa.

Asunnot varattiin loppuun nopeasti

Ramsinrannan markkinointi käynnistettiin 12. kesäkuuta. Moni tarkkasilmäinen on huomannut ilmoituksista myös korkeat vastikemaksut ja tontin vuokran. Ilmoituksissa jää epäselväksi esimerkiksi, kuuluvatko keittiön ja kylpyhuoneen kalusteet asunnon myyntihintaan, mutta se ei ole asuntokuumeisia hidastanut. Paljonhan on puhuttu korona-ajalla myös siitä, että ihmiset haluavat päästä kerrostaloista asuntoihin, joissa on omaa pihaa ja luontoa ympärillä, mikä on näkynyt asuntokaupassa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Mielestäni paras palaute on, että kaikki ensimmäisen vaiheen 22 asuntoa varattiin loppuun alle kahdessa viikossa, Ala-Pässäri toteaa.

Markkinointi jatkuu, koska tulossa on vielä muutama kymmenen asuntoa lisää kakkos- ja kolmosvaiheessa.

– Rakennuslupa tulee tässä lomien jälkeen, ja sitten aletaan iskemään kuokkaa maahan.

Siklan markkinointi- ja viestintäjohtajan Maarit Kokkonen kertoo olevansa yllättynyt ilmoitusten saamista reaktiosta.

– Olin hieman yllättynyt, kuinka kriittisesti ja osin jopa ahdasmielisesti markkinoinnin ammattilaiset suhtautuivat sosiaalisessa mediassa siihen, että konservatiivisen perinteiseksi mielletyllä asuntomyyntialalla asuntojen myyntiä tehtäisiinkin hieman eri tavalla tai toisenlaisesta näkövinkkelistä. Rakensimme koko Ramsinrannan markkinoinnin kotisivuineen ja radiomainoksineen tarinoiden ympärille, ja asuntoilmoitukset ovat yksi osa tätä tarinallista kokonaisuutta, Kokkonen toteaa.

– Toki otamme somekeskusteluissa esiin nostettuja kehitysideoita itsellemme muistiin ja huomioimme niitä jatkossa, mutta tulemme varmasti tekemään asioita eri tavalla myös tulevaisuudessa. Onnistuneet kampanjat herättävät monenlaisia tunteita, ja tämä lähestymistapa on purrut asuntojen ostajiin. Lisäksi se on selvästi herättänyt ihmisiä koko asuntomyynnin ja markkinoinnin toimialalla, mikä on tosi hyvä juttu.