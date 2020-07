Syrjäseudulle muuttamisen riskit voivat näkyä asuntolainan korossa tai vakuuksien määrässä

Syrjäseudulle muuttava lainanottaja saattaa joutua maksamaan korkeampaa marginaalia, joka on pankin osuus asuntolainan korosta.

Sijainti itsessään ei vaikuta asuntolainan myöntämiseen, vaan tärkeimmässä roolissa on aina asiakkaan maksukyky. Pankki on ensisijaisesti kiinnostunut siitä, että asiakkaalla säilyy maksukyky myös yllättävissä tilanteissa, mikä varmistetaan niin sanotulla stressitestillä. Selviäisikö asiakas esimerkiksi suuresta koronnoususta?

Nordean kiinnitysluottopankin toimitusjohtaja Jussi Pajala huomauttaa, että syrjäseudulle muuttaminen on usein suurempi riski asiakkaalle itselleen kuin pankille. Pajalan mukaan sijainnista riippumatta omakotitalo on usein tarkkaan harkittu hankinta ja talossa on tarkoitus asua pitkään.