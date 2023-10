MTV Länsirannalla: Sota näkyy alueella jännittyneenä tilanteena – 1 500 ihmistä pidätetty ratsioissa

MTV Uutisten toimittaja Niko Nurminen on Ramallahissa Länsirannalla, jossa Israelin ja Hamasin välinen sota näkyy erittäin jännittyneenä tilanteena, vaikka Hamas ei hallitse aluetta.

– Länsirantaa hallitsee Hamasin sijaan Fatah, joka on huomattavasti maltillisempi puolue ja pyörittää kansainvälisestikin tunnustettua palestiinalaishallintoa, joka on tehnyt myös paljon yhteistyötä Israelin kanssa.

Alueella on myös pidätetty 1 500 ihmistä. Pidätyksiä on tehty ratsioiden yhteydessä, joita Israelin sotilaat ovat tehneet ihmisten koteihin.

– Ratsioissa on etsitty erilaisia ääritoimijoita, Nurminen sanoo.

– Tuolla ihmisten kanssa puhuessa ajatuksena on aika paljon se, milloin Israelille tulee sellainen syy, että tännekin olisi syytä hyökätä.

Sodan päämäärät edelleen samat

– Mennään samoilla perusajatuksilla. Suuri ajatus on se, että tässä on käynnissä Israelin itsenäisyyssota ja Hamas on tuhottava viimeisiä soluja myöten, Nurminen arvioi.