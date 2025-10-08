Keskiviikkona oli määrä selvitä, edistyvätkö neuvottelut.

Israelin ja Hamasin välillä käytävät neuvottelut jatkuivat keskiviikkona Egyptissä kolmatta päivää. Mukana olivat nyt myös Yhdysvaltain edustajat eli presidentti Donald Trumpin erityislähettiläs Steve Witkoff sekä Trumpin vävy Jared Kushner.

Lisäksi neuvotteluihin Sharm el-Sheikhissä osallistuivat Qatarin pääministeri Mohammed bin Abdulrahman Al Thani sekä Turkin tiedustelupalvelun johtaja Ibrahim Kalin.

BBC:n mukaan keskiviikosta oli odotettu tärkeää päivää, jolloin selviäisi, edistyvätkö neuvottelut. Kaksi vuotta kestäneen konfliktin aikana on aiemmin saatu aikaiseksi vain kaksi lyhyttä aselepojaksoa ja vankienvaihtoja. Nyt neuvottelujen pohjana on Trumpin viime viikolla esittelemä 20 kohdan suunnitelma, joka tähtää pysyvään rauhanjärjestelyyn Gazan kaistalla.

Suomen aikaa iltaseitsemältä neuvotteluiden etenemisestä ei ollut tullut tietoja julkisuuteen.

BBC:n mukaan osapuolet olivat etukäteen kertoneet tahoillaan olevansa varovaisen myönteisiä. Neuvotteluja läheltä seurannut palestiinalaislähde kertoi aiemmin BBC:lle, että kahden ensimmäisen neuvottelupäivän aikana ei ollut saavutettu merkittävää edistystä. Mediatietojen mukaan keskustelut ovat kestäneet useita tunteja kerrallaan.

Varovaista optimismia

Trump sen sijaan sanoi tiistaina Gazan konfliktin toisena vuosipäivänä, että rauhaan johtava ratkaisu voisi olla hyvin lähellä.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu ei ole kommentoinut neuvottelujen sisältöä julkisesti, mutta BBC:n mukaan hän on kertonut israelilaisille, että päätöksen aikaan saamisessa "kohtalonhetket" olisivat lähellä.

Julkisissa puheissaan sekä Israel että Hamas ovat pitäytyneet tavoitteissaan. Hamas on sanonut haluavansa jonkinlaiset takuut siitä, että mahdollinen sopimus johtaisi pysyvään rauhanratkaisuun.

Trump on sanonut, että jos Hamas ja Israel saavat aikaan sopimuksen sodan päättävästä aselevosta, Yhdysvallat tekee kaiken mahdollisen varmistaakseen, että sitä noudatetaan. Trumpin suunnitelmassa mainitaan muun muassa kaikkien Gazassa olevien panttivankien vapauttaminen, Hamasin riisuminen aseista sekä Israelin asteittainen vetäytyminen.

Taistelut Gazassa eivät ole neuvotteluista huolimatta tauonneet. Esimerkiksi uutistoimisto AFP:n Israelissa lähellä Gazan rajaa oleva toimittaja kertoi keskiviikkoaamuna kuulleensa useita räjähdyksiä.

Israelin hyökkäyksessä Gazaan on YK:n luotettaviksi arvioimien lukujen mukaan kuollut yli 67 000 ihmistä. Maailmanlaajuinen paine sodan lopettamiselle on voimistunut, kun suuri osa Gazasta on tuhottu, YK on julistanut Gazan kaupunkiin nälänhädän ja Israelissa panttivankien omaiset odottavat edelleen läheisiään kotiin.

