Israelin ja äärijärjestö Hamasin väliset epäsuorat rauhanneuvottelut jatkuivat maanantaina alkuillasta Egyptin Sharm el-Sheikhissä, kertoi egyptiläismedia al-Qahera, jolla on yhteyksiä maan tiedustelupalveluun. Asialistalla olivat ainakin ehdot Hamasin ottamien panttivankien ja Israelin vangitsemien palestiinalaisten vapauttamiseksi.

Uutiskanava CNN:n lähteen mukaan tämänkertainen neuvottelukierros kestää muutaman päivän ajan.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehotti neuvottelujen alla osapuolia ripeyteen. Egyptissä neuvotellaan Trumpin hallinnon laatimasta suunnitelmasta. Trump kirjoitti sosiaalisessa mediassa, että viimeaikaiset keskustelut Hamasin sekä eri maiden kanssa ovat sujuneet myönteisesti.

– Olen siinä käsityksessä, että ensimmäinen vaihe on määrä saada päätökseen tällä viikolla. Pyydän kaikkia toimimaan nopeasti, Trump sanoi Truth Social -palvelussaan.

Viestistä ei täysin selvinnyt, mihin Trump viittasi ensimmäisellä vaiheella.

– Aikaa ei ole paljon. Muutoin seurauksena voi olla massiivinen verilöyly, Trump kirjoitti.

Trump on aiemmin varoittanut Hamasia viivyttelystä. Lauantaina Trump viestitti uutiskanava CNN:n toimittajalle, että Hamas "tuhoutuu täysin", jos se ei luovu vallasta Gazassa rauhansuunnitelman mukaisesti.

Hamasin pääneuvottelija Khalil al-Hayya delegaatioineen saapui Egyptiin jo sunnuntaina. Yhdysvalloista neuvotteluihin osallistuvat ainakin erityislähettiläs Steve Witkoff ja presidentti Trumpin vävy Jared Kushner, mutta maanantaina ei ollut tiedossa, olivatko he jo paikalla. Neuvotteluita välittävät Yhdysvaltojen ja Egyptin lisäksi Turkki ja Qatar.

Ilmaiskuja vielä aamulla

Israel jatkoi ilmaiskujen tekemistä Khan Yunisin ja Gazan kaupungeissa maanantain vastaisena yönä ja maanantaiaamuna, kertoi Hamasin hallinnoiman Gazan pelastusviranomainen uutistoimisto AFP:lle.

Myös tykistöiskut ja ampuminen jatkuivat Gazan kaupungin itäpuolella. Lähteen mukaan iskujen tahti kuitenkin hiljentyi sunnuntai-illasta ja Israelin panssarivaunut sekä muut sotilasajoneuvot vetäytyivät hieman asemistaan. Sunnuntaina Israelin iskuissa kuoli kaistan viranomaisten mukaan ainakin 20 ihmistä, joista 13 Gazan kaupungissa.

Israelin armeija kertoi yhden sen sotilaan haavoittuneen lievästi kranaatinheittimellä tehdyssä iskussa, kertoo israelilaislehti Haaretz. Armeijan mukaan ilmavoimat iski palestiinalaistaistelijoita vastaan Gazan kaupungissa, koska ryhmä suunnitteli hyökkäystä sen joukkoja vastaan. Armeija kertoi aiemmin vaihtaneensa puolustuskannalle Gazassa ja keskeyttäneensä operaation, joka tähtäsi Gazan kaupungin valtaamiseen.

Hamas vakuutteli sitoutumistaan

Äärijärjestö Hamasin edustaja vakuutti aiemmin, että järjestö pyrkii saavuttamaan sovun Gazan sodan lopettamisesta Egyptissä käytävissä neuvotteluissa.

Tiistaina tulee kuluneeksi tasan kaksi vuotta siitä, kun Hamas ja muut äärijärjestöt hyökkäsivät Israeliin. Hyökkäyksen seurauksena kuoli yli 1 200 ihmistä, valtaosin siviilejä.

Äärijärjestöt ottivat hyökkäyksen aikana noin 250 panttivankia, joista hieman alle viidenkymmenen uskotaan olevan yhä Gazassa. Israelin asevoimien mukaan Gazassa yhä olevista panttivangeista 25 on kuollut.

Trumpin suunnitelman mukaan vastineeksi panttivangeista Israel vapauttaa 250 palestiinalaista elinkautisvankia ja noin 1 700 Gazan kaistalla sodan aikana kiinni otettua.

