Israel ja Hamas aloittivat epäsuorat neuvottelut Gazan rauhansuunnitelman yksityiskohdista maanantaina ja jatkavat niitä tänään.

Kaksi äärijärjestö Hamasin neuvottelijoita lähellä olevaa lähdettä kertoo uutistoimisto AFP:lle, että Egyptissä käydyt epäsuorat neuvottelut Israelin ja Hamasin välillä ovat toistaiseksi sujuneet myönteisesti.

Lähteen mukaan eilen käyty ensimmäinen neuvottelukierros kesti neljä tuntia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin laatiman Gazan rauhansuunnitelman yksityiskohdista käytävien keskustelujen on määrä jatkua tänään Egyptin Sharm el-Sheikhissä.

Myös Trumpin mukaan neuvottelut ovat sujuneet hyvin ja äärijärjestö Hamas on hyväksynyt tärkeitä asioita. Egyptin valtioon sidoksissa oleva al-Qahera kertoi varhain tiistaina, että neuvottelut sujuivat myönteisessä ilmapiirissä.

Israelin ja Hamasin epäsuorien neuvottelujen välittäjinä toimivat isäntämaa Egyptin lisäksi Qatar ja Yhdysvallat. Neuvotteluissa on tarkoitus sopia muun muassa vankienvaihdon ja aselevon käytännön toteutuksesta.

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n maanantaina haastattelema välittäjä Bishara Bahbah sanoi, että Hamas saattaisi olla valmis luopumaan raskaimmasta aseistuksestaan. Hamasin aseista riisuminen on keskeinen osa Trumpin suunnitelmaa.

Bahbah sanoi myös saaneensa varmistuksen siitä, että 20 Hamasin ottamaa panttivankia on edelleen elossa Gazassa. Hänen mukaansa haasteena voi olla kuitenkin kuolleiden panttivankien ruumiiden palauttaminen, sillä osan hautapaikka ei ole tiedossa, koska osa ruumiita haudanneista on kuollut.

Trump melko varma sopimuksen syntymisestä