Israelin ja Hamasin sota uhkaa laajentua – amerikkalaiskenraalilta kehotus Bidenille

Huthit ovat hyökänneet tiuhaan tahtiin kansainvälisiin rahtialuksiin Punaisellamerellä. Iranilta aseistusta saava ryhmä on kiihdyttäneet hyökkäyksiään Hamasin ja Israelin sodan myötä osoittaakseen tukea palestiinalaisille.

– Tähän mennessä mikään vastatoimista ei ole toiminut. Iran jatkaa lietsomista ja olemme mielestäni hyvin lähellä laajempaa sotaa lähi-idässä, arvioi terrorismin tutkija Colin Clarke The Soufan Groupista.

Suezin kanava ja sen lähivesistö on elintärkeä globaalille meriliikenteelle. Tähän mennessä Yhdysvallat on tuhonnut huthien ohjuksia ja lennokkeja, mutta Lähi-idässä sekä Donald Trumpin että Joe Bidenin kausilla palvellut eläköitynyt kenraali Frank McKenzie kehottaa Yhdysvaltoja voimakkaampiin vastaiskuihin.

Huthien toimet vaikuttavat jo pohjoismaisiin yhtiöihin, sillä tanskalainen varustamo Maersk keskeytti kaiken liikennöinnin Punaisella merellä, ja myös norjalainen alus on joutunut hyökkäyksen kohteeksi.

"Meidän pitää pakottaa huthit lopettamaan"

Tähän mennessä Biden on pidättäytynyt vastaiskuista, mutta Lähi-idässä palvellut kenraali uskoo, että voimakkaat toimet ovat harkinnassa. Uutistoimisto Reutersin mukaan huthikapinalliset ovat varoittaneet Yhdysvaltoja ja Israelia toimista Jemeniä vastaan.

– Olen varma, että Yhdysvaltain johto harkitsee sitä nyt. Olen myös aika varma siitä, että jos me jatkamme pelkästään passiivista puolustusta, niin huthit jatkavat hyökkäyksiä. Meidän pitää siis pakottaa huthit lopettamaan hyökkäykset ennen kuin tulee merkittäviä uhrilukuja merellä. Meidän täytyy tuhota heidän ohjuksensa, McKenzie arvioi.

McKenzien mukaan on tärkeää lopettaa huthien toimet ennen kuin he onnistuvat niin hyvin, että se tarjoaa esimerkiksi Libanonin Hizbollahille strategisia syitä hyökätä voimakkaammin Israeliin. Yhdysvaltain hallinto on huolissaan myös Iranin aktivoitumisesta, sillä se tukee jo huthien lisäksi Hamasia ja Hizbollahia.