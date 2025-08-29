Media: Turkki katkaisee taloussuhteet Israelin kanssa ja sulkee ilmatilansa Israelin koneilta

Turkki ilmoittaa katkaisevansa taloudelliset suhteet Israelin kanssa. Asiasta kertoi perjantaina Turkin ulkoministeri Hakan Fidan.
Turkki aikoo myös sulkea ilmatilansa Israelin lentokoneilta. Maa ei myöskään aio jatkossa sallia turkkilaisten alusten kiinnittyä Israelin satamiin.
Turkkilainen diplomaattilähde tarkensi AFP:lle, että maan ilmatila on suljettu kaikille Israeliin aseita kuljettaville lentokoneille ja Israelin virallisille lennoille.
Ilmatilan rajoitusten voimaantulon ajankohta ei ollut tuoreeltaan tiedossa.
Turkki perustelee päätöstään Israelin toimilla Gazassa, joita maa kutsuu kansanmurhaksi. YK:n erityiskomitea on arvioinut, että Israelin sodankäynnin menetelmät Gazassa täyttävät kansanmurhan tunnusmerkit.
Gazan viranomaiset: Israelin joukot tappoivat 33
Israelin armeija ilmoitti aiemmin perjantaina Gazan kaupungin olevan nyt vaarallinen taistelualue. Israelin suunnitelmana on ottaa haltuunsa koko kaupunki.
Armeijan ilmoituksen mukaan paikallinen sotilaallisen aktiivisuuden tauko ei päde enää Gazan kaupunkiin.
Israelin armeija viittasi siihen, että se lopettaa Gazan kaupungin alueella päivittäiset tauot, joilla mahdollistettiin avun kuljettaminen kaupungin alueelle.
Israel ei kuitenkaan kehottanut kaupungin asukkaita evakuoitumaan. Israelin asevoimien tiedottaja Avichay Adraee kuitenkin totesi evakuoinnin olevan väistämätöntä.
Uutistoimisto AFP:n torstaina ottamissa kuvissa näkyi pitkiä jonoja palestiinalaisia pakenemassa henkilöautoilla ja pakettiautoilla Gazan kaistan eteläosiin.
Israelin puolustusministeri Israel Katz uhkasi viime viikolla Israelin tuhoavan Gazan kaupungin, jos Hamas ei suostu päättämään sotaa Israelin ehdoilla. Israelin puolustusministeriö kutsui joukkoihinsa noin 60 000 reserviläistä hyväksyttyään Gazan kaupungin valtauksen.
Gazan väestönsuojeluviraston mukaan Israelin joukot ovat surmanneet 33 ihmistä Gazan kaistalla perjantaina. Israelin armeija sanoi AFP:lle tarkistavansa raportteja kuolleista.
Kahden panttivangin jäänteet noudettu
Israelin armeijan mukaan se onnistui noutamaan perjantaina kahden Gazassa äärijärjestö Hamasin hallussa olleen panttivangin jäänteet. Panttivangeista yksi oli tunnistettavissa, mutta toinen ei.
Israelin mukaan Gazassa on vielä noin 50 panttivankia, joista runsaan 20:n uskotaan olevan elossa.
Juttua täydennetty 29.8.2025 kello 18.16.