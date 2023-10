Israelin ja Hamasin sodan tapahtumat 26. lokakuuta

Israel on valmistautunut aloittamaan maahyökkäyksen keskittämällä Gazan rajan lähelle joukkoja, panssarivaunuja ja raskasta aseistusta

– Sanon suoraan amerikkalaisille valtiomiehille, jotka nyt hallitsevat Palestiinan kansanmurhaa, että emme toivota tervetulleeksi sodan laajenemista alueelle. Mutta jos Gazan kansanmurha jatkuu, he eivät säästy tältä tulelta, Amirabdollahian sanoi YK:n yleiskokouksessa.

Belgian pääministeri Alexander de Croon mukaan Israelilla on oikeus puolustautua ja toimia estääkseen Hamasin tulevat hyökkäykset, mutta se ei oikeuta Gazan täydellistä saartoa tai humanitaaristen avustuskuljetusten estämistä.

– Hamasilla on tällä hetkellä kahdenlaisia panttivankeja: 222 panttivankia Israelista, mutta he ottavat panttivangiksi myös Gazan väestön, de Croo sanoo.

7 028 palestiinalaista on kuollut Israelin Gazan kaistalle tekemissä hyökkäyksissä lokakuun 7. päivän jälkeen, väittää Hamasin hallitsema Gazan terveysministeriö.

Kuolleista 2 913 on lapsia, ministeriö sanoo.

Israelin mukaan sen armeija on pidättänyt noin 1 000 etsintäkuulutettua palestiinalaista Länsirannalla. Näistä 660 on ollut yhteyksiä Hamasiin, Israel väittää.

Israelin armeija sanoo hyökänneensä ilmavoimillaan yli 250 Hamasin kohteeseen viimeisen vuorokauden aikana. Asiasta uutisoi israelilaislehti Times of Israel .

Missään päin Gazaa ei ole nyt turvallista, sanoo YK:n miehitettyjen palestiinalaisalueiden humanitaarinen koordinaattori Lynn Hastings lausunnossaan . Israel on tehnyt Gazaan ilmaiskuja, ja lisäksi se on ilmoittanut valmistautuvansa maahyökkäykseen seurauksena Hamasin vajaan kolmen viikon takaisesta hyökkäyksestä Israeliin.

Israel on määrännyt ihmisiä lähtemään Pohjois-Gazasta. Hastings kuitenkin sanoo, että monet eivät pysty liikkumaan tai heillä ei ole paikkaa, jonne mennä, ja että evakuointireiteille on tehty iskuja. Hastingsin mukaan Gazassa oleville on tarjolla vain mahdottomia vaihtoehtoja.