Ylen Ville Vilén tämän vuoden erikoisista Euroviisuista: ”Turvallisuuskysymys nousee aina ensimmäisenä”

– Suomessa meidän täytyy kuunnella, millainen purku on. Kilpailun alkuperäinen ajatus, se hieno tunnelma, ilo ja yhdistyneisyys, niin täytyy yhdessä EBU:n kanssa pohtia sitä, mitkä olisivat ne keinot, että se palautuisi sinne, mitä kaikki toivovat, Vilén kertoi Viiden jälkeen -ohjelmassa puhelimitse.

Kysyttäessä, voisiko Suomi jäädä jopa viisuista jatkossa pois, jos laulukilpailun henki muuttuu oleellisesti, Vilén vastaa, että hän on aina korostanut turvallisuutta.

– Yleisradiohan on se, joka osallistuu Suomen osalta Euroviisuihin. Omien ihmisten lähettäminen paikkaan, joka ei ole turvallinen, ei tule kysymykseen. Turvallisuuskysymys nousee aina ensimmäisenä. Tänäkin vuonna käytiin iso keskustelu siitä, miten turvallisuus on järjestetty, ja luotettiin järjestäjiin, eli ruotsalaisten ja EBU:n yhteistyöhön. Turvallisuus ei siellä pahimmalla tavalla vaarantunut, mutta jos mennään ilon ja riemun kilpailuun, ja suurin osa ihmisistä on jollain tavalla ahdistuneita, niin eihän se ole tarkoitus, Vilén pohti.