Huoli Euroviisujen turvallisuudesta kasvaa – "Malmö ei ole lähtökohtaisesti Ruotsin turvallisin kaupunki"

Euroviisuista on käyty vilkasta keskustelua, sillä varsinkin Pohjoismaissa on vaadittu viisujen boikotoimista, jos Israelin annetaan osallistua. Mutta kuinka poliittinen tapahtuma Euroviisut on ja minkälaista palautetta Yle on saanut viisupäätöksen jälkeen?

Ylen luovien sisältöjen johtaja Ville Vilénin mukaan palautetta on tullut sekä puolesta että vastaan. Osa toivoisi, että Suomen edustaja ei viisuihin osallistuisi, mikäli Israel on mukana, mutta osalta on tullut myös myönteistä palautetta ja viisujen alkamista jo odotetaan.

Poliittisista kannanotoista ei ole käyty keskustelua Suomen viisuedustajien kanssa aiempina vuosina, eikä tänä vuonnakaan.

– Olen itse ollut tässä parikymmentä vuotta mukana ja en muista, että olisi ollut tälläistä tilannetta. Nyt me olemme meidän edustajallemme antaneet mahdollisuuden ilmaista oma mielipiteensä. Meillä on myös keskusteluja muiden artistien kanssa erityisesti Pohjoismaissa, että onko heillä joku vaikutusmahdollisuus, koska EBU tekee ne päätökset, ketkä siellä kisassa esiintyy, kertoo Vilén.

Vilénin mukaan Suomen tilanteesta, kuten ilmapiiristä ja artistin ajatuksista, on viestitty EBU:lle.

– Toivotaan, että EBU viisaudessaan rakentaa kisansa niin, että se on turvallinen. Ja tämä on se iso seikka, joka tulee Malmön osalta kuvaan. Malmö ei ole lähtökohtaisesti Ruotsin turvallisin kaupunki ja jos me ajattelemme tätä ympärillä käyvää keskustelua niin kyllä EBU joutuu tätä varmasti vielä miettimään tätä tilannetta, sanoo Vilén.

Euroopan yleisradiounioni EBU kertoo vuosi toisensa perään, että Euroviisut ovat epäpoliittinen tapahtuma. Onko asia todella näin? Turun yliopiston Euroopan ja maailman historian yliopistonlehtori Pia Koivusen mukaan on, vaikka EBU salliikin viisuissa suoria kannanottoja.

– Se on kiinnostavaa, että EBU hyväksyy kappaleissa erilaiset poliittiset kannanotot, mutta vetoaa sitten taas, että haluaa olla epäpoliittinen, sanoo Koivunen.

Katso alla olevalta videolta, kuinka epäpoliittinen tapahtuma Euroviisut on.