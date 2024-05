Israel-politiikka voi muuttaa Yhdysvaltojen vaalien tuloksen – "Mitä hän tekeekään, hän menettää äänestäjiä"

16:42

Voiko Trump voittaa rahaongelmistaan huolimatta, jakaako yhteiskuntaa enemmän Biden vai Trump? Katso Ex on Next -vaaliväittelyn kolmas lähetys.