Biden on menettämässä tärkeitä äänestäjiä Gazan tilanteen vuoksi: "En välitä vaikka kuolisit!"

– Haluan sanoa Joe Bidenille, että en välitä vaikka kuolisit! Olet tappanut näin paljon gazalaisia, sitä ei voi antaa anteeksi. Tässä sinulle Joe, sanoo Xclea -artistinimeä käyttävä newyorkilainen ja näyttää keskisormea kameralle. Xclea protestoi pienen porukan kanssa Manhattanin The New School -yliopiston edessä.

– Olin Bidenin kannattaja. Olen demokraatti, mutta nyt en aio äänestää Joe Bidenia enkä demokraatteja. Donald Trump ja Joe Biden ovat samanlaisia sontakasoja, sanoo Ahmed Sanar , joka protestoi opiskelijoiden kanssa Cooper Union -yliopiston edessä New Yorkissa.

– Biden on alkanut näyttää merkkejä, että hän kuuntelee protestoijia. On puhetta aseiden rajoittamisesta Israelilta sen tulevissa taistelutoimissa ja se voi olla merkki, kuinka Biden pelkää menettävänsä protestoijien äänet. Mutta hänen on myös samalla tuomittava juutalaisvastaisuus, mitä protesteissa myös ilmenee, McSweeney sanoo.