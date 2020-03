Trump-kirjailija: Demokraatit onnistuivat nyt siinä, missä republikaanit epäonnistuivat Donald Trumpin suhteen – "Voimannäytölle raivattu tietä ihan eri tavalla"

Entinen varapresidentti Joe Biden on tähän mennessä voittanut yhdeksän osavaltiota niin sanotuissa supertiistain välivaaleissa. Esivaaleja johtanut Bernie Sanders on voittamassa neljä osavaltioita, niiden mukana väkirikas Kalifornia.

– Tämä aivan varmasti saa tulevien äänestysten osavaltioiden asukkaat ajattelemaan, jos he eivät Sandersista tykkää, Biden on se ainoa järkevä vastaehdokas Sandersille, Donald Trumpista tuoreen tietokirjan tehnyt toimittaja Maria Annala kommentoi Bidenin yllätysvoittoa MTV Uutiset Live -lähetyksessä.

Tässä mahdollinen syy Biden voittoon

– Molemmat päättivät, että paitsi, että he jättäytyvät pois, he antavat myös tukensa ääneen lausutusti Bidenille, Annala pohjustaa.

– Silloin (Donald) Trump – aivan kuten Sanders nyt – oli ehdokas, josta puoluejohto ei hirveästi pitänyt. Tämä herätti monissa huolta, että hän (Trump) on liian radikaali, liian ulkopuolinen ja erilainen – "Me hävitään nämä vaalit, jos tämä ehdokas tulee valituksi". Ihan samanlaista puhetta on nyt Sandersista, kirjailija jatkaa.