Gazalaisviranomainen: Israel tappoi lauantaina lähes 70 ihmistä

Israel on uhannut ottaa haltuunsa koko Gazan kaupungin ja suunnittelee asukkaiden joukkoevakuointia.

Israel surmasi lauantaina yhteensä ainakin 66 ihmistä Gazassa, sanoo Gazan väestönsuojeluvirasto.

Viraston edustajan mukaan Israel oli iskenyt muun muassa Israelin hyökkäyksen vuoksi kodeistaan paenneiden telttoihin.

Erään iskun aikaan lähettyvillä olleen silminnäkijän mukaan telttoihin osuneessa ilmaiskussa kuoli myös lapsia. Hänen mukaansa isku oli ravistellut maaperää.

Virasto sanoo lisäksi, että toistakymmentä ihmistä sai surmansa Israelin tulituksessa ruoanjakelukeskusten läheisyydessä.

Israelin asevoimat ei ole vastannut uutistoimisto AFP:n kommenttipyyntöön kuolonuhreista.

Israelin asevoimat ilmoitti perjantaina Gazan kaupungin olevan vaarallinen taistelualue ja että Israelin suunnitelmana on ottaa haltuunsa koko kaupunki.

Tiettävästi asevoimat ei ole vielä kehottanut kaupungin asukkaita lähtemään evakkoon. Asevoimien tiedottajan Avichay Adraeen mukaan evakuointi on kuitenkin "väistämätöntä". Israelin puolustusministeriön alainen palestiinalaisalueiden siviilihallintoa hoitava elin (Cogat) on puolestaan sanonut tekevänsä valmisteluja kaupungin väestön siirtämiseksi etelää kohti.

Uutistoimisto AFP:lle Gazan kaupungin reunamilla työskentelevä toimittaja puolestaan kertoo, että asevoimat on määrännyt häntä evakuoitumaan. Hän kertoo lisäksi, että olosuhteet ovat muuttuneet aiempaa vaikeammiksi, ja lähistöllä kuuluu ampumisen ja räjähdysten ääniä.

Punainen risti tuomitsee evakuointiaikeet

Kansainvälisen Punaisen Ristin johtaja Mirjana Spoljaric tuomitsi lauantaina Israelin suunnitelmat Gazan kaupungin joukkoevakuoinnista.

– Gazan kaupungin joukkoevakuointia on vallitsevissa olosuhteissa mahdotonta tehdä turvallisesti ja kunnioittavasti, Spoljaricin lausunnossa sanottiin.

– Tämänkaltainen evakuointi aiheuttaa valtavan väestöliikkeen, jota ei yksikään alue Gazan kaistalla kykene hallitsemaan, kun ottaa huomioon siviili-infrastruktuurin laajan tuhoutumisen sekä äärimmäisen puutteen ruuasta, vedestä, suojasta ja lääkkeistä, lausunnossa sanottiin.

Spoljaric kuvaili lausunnossaan joukkoevakuointisuunnitelmaa toteuttamiskelvottomaksi ja käsittämättömäksi.

YK:n arvion mukaan Gazan kaupungissa ja sen lähialueella elää tällä hetkellä noin miljoona ihmistä.

Israelin puolustusministeri Israel Katz uhkasi viime viikolla, että Israel tuhoaa Gazan kaupungin, jos äärijärjestö Hamas ei suostu päättämään taisteluita Israelin ehdoilla.

Israel moukaroinut Gazaa liki kaksi vuotta

Israelin hyökkäys Gazassa alkoi lähes 23 kuukautta sitten. Gazalaisviranomaisten mukaan Israel on tuona aikana surmannut Gazassa ainakin lähes 63 400 ihmistä. YK pitää lukuja luotettavina.

YK julisti aiemmin tässä kuussa, että Gazan kaupungin alueella on nälänhätä. YK:n järjestöt olivat tätä ennen jo kuukausikaupalla varoittaneet nälänhädästä Gazassa, koska Israel rajoittaa voimakkaasti humanitaarisen avun pääsyä alueelle.

YK:n erityiskomitea on arvioinut, että Israelin sodankäynnin menetelmät Gazassa täyttävät kansanmurhan tunnusmerkit.

Israel alkoi moukaroida Gazaa ilmaiskuin sen jälkeen, kun Hamas ja muut palestiinalaiset äärijärjestöt olivat tehneet hyökkäyksen Israeliin vuoden 2023 lokakuun alussa. Israelilaisviranomaisten mukaan kyseisessä hyökkäyksessä kuoli päälle 1 200 ihmistä.

Ryhmittymien hyökkäyksen yhteydessä ottamista noin 250 panttivangista vajaat 50 on vielä Gazassa. Noin 20 heistä uskotaan olevan elossa.

Israelin hallituksen suunnitelmat sotilaallisten toimiensa laajentamiseksi Gazassa ovat joutuneet arvostelun kohteeksi myös Israelin sisällä. Monet pelkäävät, että eskaloituminen voisi vaarantaa jäljellä olevien panttivankien hengen.