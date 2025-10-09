Israel ja Hamas ovat päässeet sopuun rauhansuunnitelman ensimmäisestä vaiheesta, sanoo Yhdysvaltain presidentti Donald Trump.
Qatarin mukaan Israel ja Hamas ovat sopineet muun muassa vankienvaihdosta sekä avun toimittamisesta Gazaan.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump soitti pian vapautettavien israelilaisten panttivankien perheille, jotka olivat Yhdysvaltojen Washingtonissa keskiviikkona.
– Pitäkää huolta itsestänne. Panttivangit pääsevät kotiin maanantaina, Trumpin voi kuulla sanovan puhelussa.
0:41Katso myös: Trump sai tiedon asiasta, kun ulkoministeri Marco Rubio ojensi hänelle lapun kesken keskustelutilaisuuden.
Rauhansuunnitelman ensimmäistä vaihetta juhlitaan myös Gazassa. Khan Younisissa kuvatut videot näyttävät, miten palestiinalaisten täyttämät kadut kaikuivat musiikkia ja yhteislaulua. Myös Israelin Tel Avivissa juhlittiin sopimusta.