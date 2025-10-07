Neuvottelujen molemmat osapuolet kokevat tällä kertaa suurempaa painetta ulkopuolelta kuin aiemmissa neuvotteluissa, asiantuntija arvioi.

Israel ja äärijärjestö Hamas pääsevät todennäköisesti sopuun rajoitetuista asioista epäsuorissa tulitaukoneuvotteluissa, arvioi Helsingin yliopiston Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola.

Tällä tarkoitetaan israelilaisten panttivankien ja palestiinalaisvankien vapauttamista, yksimielisyyttä Israelin vetäytymisestä ensimmäisessä vaiheessa Gazan sisällä ja avun pääsemistä Gazaan.

– Nämä ovat realistisia tavoitteita, Juusola toteaa Huomenta Suomen haastattelussa.

Hän arvioi "konkreettisen sodan" päättymisen olevan mahdollista, mutta koko konfliktin lopettamaan rauhansopimukseen olevan todella pitkä matka.

– Kysymys palestiinalaisvaltiosta on lähestulkoon poissa sopimuksesta, ilman sen toteutumista konflikti ei varmasti lopu.

Egyptissä neuvotellaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinnon laatimasta 20-kohtaisesta rauhansuunnitelmasta. Trump on kehottanut neuvottelujen alla osapuolia ripeyteen.

Israelin motiivit sopuun?

Neuvottelujen molemmat osapuolet kokevat tällä kertaa suurempaa painetta ulkopuolelta kuin aiemmissa neuvotteluissa, Juusola arvioi.

Hänen mukaansa Israelin pääministeri Benjamin Netanjahun hallitukselle tärkein motiivi sopuun Hamasin kanssa ovat suhteet Trumpin kanssa.

– Trumpia vastaan ei haluta asettua. Ymmärretään, että hän on tosissaan.

Juusola arvioi Trumpin suhtautumiseen Netanjahuun muuttuneen selvästi viime viikkojen aikana.

– Hän suorastaan raahaa Netanjahua, joka on varsin haluton, näihin neuvotteluihin.

Lisäksi Gazassa olevien panttivankien israelilaispanttivankien vapauttaminen olisi voitto Netanjahulle. Netanjahua on syytetty välinpitämättömyydestä heitä kohtaan.

– Israelilaisen yhteiskunnan sisällä on myös paljon sotaväsymystä. Tämä on ollut pitkä sota ja entistä vaikeampaa saada motivoituneita sotilaita, Juusolta listaa.

Hamasin motiivit sopuun?

Hamasin kohdalla neuvotteluihin ulkopuolelta tuleva paine on hyvin tärkeä, Juusola toteaa. Painetta tulee Trumpin lisäksi arabimailta ja islamilaisilta mailta, joiden ryhmittymä on laaja ja yhteinen.

– Lisäksi Gazan palestiinalaiset haluavat melkein hinnalla millä hyvänsä, että sota loppuisi, Juusola sanoo.

– Ulkopuolisia tukijoita on vähän, jos ketään jäljellä.

Lisäksi äärijärjestö on sotilaallisesti heikossa asemassa, Juusola arvioi.

1:41 Hamasin hyökkäyksestä Israeliin on kulunut kaksi vuotta. Näin sota on edennyt.