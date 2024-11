Asiantuntija: Hizbollahin ja Israelin intresseissä on pitää kiinni tulitauosta

Tulitauko Hizbollahin kanssa voi keikauttaa tilannetta Gazassa kumpaan suuntaan vaan, arvioi Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola.

Israelin ja libanonilaisen äärijärjestö Hizbollahin väliset taistelut Libanonissa päättävä tulitauko astui voimaan varhain keskiviikkona.

Tulitauko saatiin aikaan juuri nyt, sillä sekä Israelilla että Hizbollahilla oli selvä intressi konfliktin lopettamiseen, sanoo Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola.

– Erityisesti Israelin puolella on vahvistunut ilmeisesti myös (pääministeri Benjamin) Netanjahun osalta ajattelu, että se mitä on saavutettavissa, on saatu aikaan. Samaan aikaan konfliktin jatkaminen on merkittävä ongelma Israelille, koska joukoista on pulaa, Juusola sanoo STT:lle.

Suomen Kriisihallintajoukkojen (SKJL) komentaja, everstiluutnantti Jukka Honkanen kommentoi MTV Uutisille sähköpostitse, että tulitauko Libanonissa on näkynyt aamusta alkaen muun muassa liikenteen vilkastumisena.

– Muilta osin on ollut hyvin rauhallista. Toimintamme jatkuu normaalisti, ainakaan toistaiseksi tulitauko ei vaikuta SKJL:n toimintaan, Honkanen kertoo.

Kuva Beirutin eteläpuolelta. Alueella asuvat pääsevät palaamaan koteihinsa. Kuva otettu 27. marraskuuta.

Israelissa käydään Juusolan mukaan sisäpoliittista kamppailua siitä, pitäisikö ultraortodoksijuutalaisia ottaa palvelukseen, mihin Netanjahun hallitus ei ole ollut halukas. Taisteluiden rajoittaminen yhdelle rintamalle Gazaan olisi siten Netanjahulle eduksi.

Myös tämä kuva Beirutin eteläosista. Kuvassa mies heiluttaa Hizbollahin lippua. Kuva otettu 27. marraskuuta.

Israel on onnistunut heikentämään Hizbollahia Juusolan mukaan hämmästyttävänkin hyvin. Äärijärjestöä ei ole kuitenkaan tuhottu kokonaan, eikä Juusolan mukaan ole takeita siitä, etteikö Hizbollah pystyisi palaamaan Libanonin ja Israelin väliselle rajalle.

– Perusongelma Israelin kannalta on se, että tässäkin tilanteessa ainakin merkittävä osa pohjoisen asukkaista suhtautuu epäillen mahdollisuuksiin palata turvallisesti omiin koteihinsa pohjoisessa, Juusola sanoo.

Kymmenettuhannet Pohjois-Israelin asukkaat ovat paenneet alueelta Hizbollahin iskujen vuoksi.

Kestävä ratkaisu on asia erikseen

Israelin on määrä vetää joukkonsa pois Libanonista seuraavan 60 päivän aikana. Samanaikaisesti Libanonin hallinnon joukkoja sijoitetaan Etelä-Libanoniin Hizbollahin joukkojen siirtyessä pohjoiseen.

Juusola pitää tulitaukorikkomuksia mahdollisina. Hän kuitenkin uskoo, että osapuolten intressien vuoksi tulitauko säilyy ainakin lähitulevaisuudessa.

– Onko tämä kestävä ratkaisu, se on täysin asia erikseen. Mutta lyhyellä tähtäimellä pitäisin todennäköisempänä, että tämä rauhoittaa tilannetta.

Gaza: Tulitauko vai eskalaatio?

Hamas ilmoitti keskiviikkona, että se olisi valmis tulitaukoon Gazassa ja vankienvaihtoon Israelin kanssa. Netanjahu on kuitenkin sanonut Israelin aikovan Libanonin-tulitauon myötä kiihdyttää painetta Hamasia vastaan.

Beirutin eteläosissa asuvat pääsevät palaamaan kotiseudulleen. Kuva otettu 27. marraskuuta.

Avaako tulitauko Israelin ja Hizbollahin välillä siis mahdollisuuksia myös tulitaukoon Gazassa, vai toimiiko se ennemminkin päinvastoin? Juusola arvioi, että molemmat vaihtoehdot ovat mahdollisia.

Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin sanoi tiistaina, että Yhdysvallat pyrkii osaltaan tulevina päivinä jälleen edistämään tulitaukoa Gazassa. Hän myös vaati Hamasia vapauttamaan hallussaan olevat panttivangit.

Ihmisiä palaamassa kotiin Sidonin ja Tyronin välillä. Kuva otettu 27. marraskuuta.

– Bidenin sanoista päätellen Yhdysvallat pyrkii hyvin voimakkaasti tämän momentumin turvin siihen, että myös Gazaan saataisiin aikaan tulitauko, Juusola sanoo.

– On hyvin luontevaa ajatella, että Hamas haluaisi sitä tässä tilanteessa, erityisesti kun se jää vielä enemmän yksin, kun toinen rintama hiljenee.

Gazassa osapuolet ovat kuitenkin Juusolan mukaan paljon kauempana toisistaan kuin Libanonissa.

– Netanjahu todennäköisesti ei ole halukas lopettamaan taisteluja Gazan osalta, ainakaan sellaisilla ehdoilla, mihin Hamas olisi valmis.