Isossa helsinkiläishotellissa palohälytys yöllä, osa vieraista nukkui makeasti aamuun asti – näin hotellista kommentoidaan

Osa vieraista ei kuullut palohälytystä

– Poikani oli perheineen ollut ulkona noin tunnin ja toisen tunnin hotellin aulatiloissa. Me emme olleet vaimoni kanssa yöllä kuulleet mitään hälytystä käytävältä emmekä myöskään minkäänlaista kuulutusta huoneeseen. Nukuimme kaikesta tietämättä rauhallisesti lauantaiaamuun kello kahdeksaan asti. Olimme järkyttyneitä, kun saimme vasta aamulla pojaltamme tietää hotellin evakuoinnista.

"Ei varsinaista vaaratilannetta"

– Kuukausittain meillä kaikki tarkastetaan, koska turvallisuus on meille todella tärkeätä. Tässä tapauksessa paloviranomaiset olivat todenneet, että koska kyseessä oli sprinklerivaurio, kaikkia huoneita ei lähdetä tarkastamaan. Jos on jokin muu [tilanne päällä], palomiesten kanssa lähdetään käymään huoneita läpi ja varmistetaan se, että kukaan ei jää huoneisiin.

– Tässä tapauksessa, kun ei ollut varsinaista vaaratilannetta, sitä ei tehty. Ja viranomainenhan kertoo aina, mitä pitää tehdä ja me toimimme heidän määräystensä ja ohjeidensa mukaisesti.

Hotelli on toiminnassa

Uimosen mukaan vesivahingon takia on tällä hetkellä poissa käytöstä pari, kolme hotellihuonetta.

– Tärkeintä on, että hotelli on toiminnassa ja kaikki on siinä mielessä kunnossa, Uimonen kommentoi MTV Uutisille.