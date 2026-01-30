Suomen ampumahiihtoliitto on tehnyt jatkosopimuksen ampumahiihtomaajoukkueen päävalmentajan Erik Torneus-Kulstadin kanssa.

Uusi sopimus on 2+2-vuotinen. Torneus-Kulstadin lisäksi myös Aku Moilanen jatkaa tehtävässään vastuuvalmentajana.

– Erikin ja Akun työ on tuonut maajoukkueeseen selkeän suunnan ja vahvan yhteisen kulttuurin. Jatkosopimus antaa meille mahdollisuuden rakentaa pitkäjänteisesti kohti tulevia arvokisoja ja tukea urheilijoiden kehitystä parhaalla mahdollisella tavalla, Ampumahiihtoliiton puheenjohtaja Jaakko Puurula toteaa liiton tiedotteessa.

Norjalaisluotsi on tehnyt Suomen ampumahiihtomaajoukkueessa erinomaista työtä. Hänen alaisuudessaan muun muassa Suvi Minkkinen on noussut naisten kärkiurheilijaksi ja MM-mitalistiksi.

Tiedotteen mukaan myös muut maat olivat kiinnostuneita Torneus-Kulstadin palveluksista, mutta lopulta hän valitsi Suomen.

– Olen innoissani siitä, mitä olemme pystyneet rakentamaan neljän vuoden aikana yhdessä joukkueena. Olen myös iloinen siitä, että sekä minä että Aku jatkamme yhdessä. Jatkuvuus on avain jatkuvaan kehittymiseen, sillä voimme rakentaa kaiken sen kokemuksen varaan, jonka olemme saaneet yhdessä, Torneus-Kulstad kommentoi.

– Tässä joukkueessa oleva potentiaali on yksi suurimmista syistä siihen, miksi haluan jatkaa työtä. Olemme saavuttaneet menestystä, mutta on yhä paljon asioita, joissa voimme kehittyä. Taivas on rajana, ja haluamme jatkaa nousua.