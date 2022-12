Ismo Leikola paljasti Ylelle ajavansa autolla päin punaisia ja rikkovansa ohituskieltoa – näin kommentoi poliisi

Koomikko Ismo Leikolalta kysyttiin Ylen radiohaastattelussa aiemmin joulukuussa asiattominta tekoa, johon hän on viime aikoina sortunut. Yhdysvaltain länsirannikolla asuva Leikola myöntää, että hänelle on autoillessaan jäänyt päälle toimintatapa, joka on rapakon takana monin paikoin täysin sallittu, mutta Suomessa ehdottoman kielletty.

– En tiedä uskaltaako tunnustaa, mutta Amerikassa siis, osavaltiosta riippuen, mutta varsinkin Kaliforniassa, jossa asun, niin jos liikennevalo on punainen ja olet autolla kääntymässä oikealle, niin saat mennä. Kun vaan katsot, ettei siinä ole jalankulkijoita tai että siinä on pieni rako autovirrassa ja siihen mahtuu, niin se on kätevää, Leikola sanoo Ylelle.

Leikola paljastaa toimivansa samoin Suomessakin, mikäli ei ole muuta liikennettä. Hän pitää järjettömänä, että kaupunkien keskustoissa liikennevalot ovat käytössä yöaikaankin silloin, kun autoliikennettä ei ole lainkaan tai sitä on äärimmäisen vähän.

– Minä menen nykyään autollakin päin punaisia, jos ei ole ketään missään, hän täräyttää.

Leikolaa ärsyttävät myös ohituskaistat paikoissa, joissa ohitus on sallittua vain toiseen suuntaan ajaville. Välillä välissä on aita, mutta toisinaan pelkkä ohituskielto ilman aitaa.

– Vaikka on täysin hyvä näkyvyys, eikä yhtään autoa viiden kilsan säteellä, niin et saa ohittaa kuin toiseen suuntaan vaan. Jos on tällainen tilanne, niin minä menen. En minä riskejä ota, mutta jos siitä näkee, niin herranen aika, Leikola puolustelee.

Tätä mieltä on poliisi

Ylen haastattelussa Leikola rinnasti Los Angelesin liikenteen tanssiin. Suomalaista liikennettä hän vertasi armeijan sulkeisiin.

Itsekin USA:n länsirannikolla autoillut poliisitarkastaja Tuomo Katajisto Poliisihallituksesta kertoo MTV Uutisille, että jos Los Angelesin liikenne on tanssia, niin kyse on parhaimmillaankin sambasta, jossa torvet soivat lähes taukoamatta. Ihan armeijan sulkeisiin hän ei kotimaista liikennettäkään rinnastaisi.

– Suomalainen liikenne on lähempänä nelijakoista marssia, hän sanoo ja täsmentää tarkoittavansa pyrkimystä tietynlaiseen selkeyteen.

Katajisto ei ota suoraa kantaa Leikolan tapaukseen, mutta huomauttaa, että “amerikkalainen malli” aiheuttaa vaikeuksia myös niissä osavaltioissa, joissa oikealle kääntyminen punaisten palaessa on sallittu. Toisissa risteyksissä se on nimittäin erikseen kielletty, eikä kiellon bongaaminen ole aina helppoa.

– Meillä Suomessa on lähdetty siitä, että punainen valo on ehdoton, eikä sen noudattamista jätetä kuljettajan arvioitavaksi, Katajisto sanoo.

Katajisto muistuttaa, että Suomessakin rakennetaan risteyksiä, joissa oikealle kääntyvän ei tarvitse jäädä valoihin seisomaan. Tällöin oikealle kääntyville on kuitenkin erotettu oma liittymänsä, josta pääsee kääntymään risteävälle väylälle kärkikolmion takaa.

Yhdysvalloissa koko liikenneinfrastruktuuri on myös suunniteltu Suomea ja Eurooppaa vahvemmin peltilehmien ympärille.

– Ei siellä ole esimerkiksi jalankulkijoita samaan tapaan kuin meillä, jos kaupunkien ydinkeskustoja ei lasketa. Ihmiset liikkuvat ainakin länsirannikolla pääsääntöisesti autoilla.

Ohituskieltoa on noudatettava

Katajisto ei ota suoraa kantaa Leikolan kommentteihin, mutta sanoo, että mikäli joku sattuisi ohittamaan toisen ajoneuvon ohituskieltoalueella – vaikka muuta liikennettä ei vastaan tulisikaan – ei siitä hyvä heiluisi, jos poliisi sen sattuisi näkemään. Tällaisessa toiminnassa on aina riskinsä.

Kyse olisi Katajiston mukaan suurella todennäköisyydellä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, josta ei hallinnollisella sanktiolla eli liikennevirhemaksulla selviä. Päiväsakkojen määrä taas riippuisi poliisin kokonaistilannearviosta, eli esimerkiksi muun liikenteen määrästä, näkyvyydestä ja olosuhteista.

– Ymmärrän argumentit liikenteen joustavuudesta, mutta tätäkään ei ole jätetty yksittäisen kuljettajan arvioitavaksi, että täytyykö sääntöä noudattaa vai ei, Katajisto alleviivaa.

Voiko koomikolle tulla sanktioita?

Jotta Leikolan tarvitsisi huolestua puheidensa seurauksista, tarvitsisi poliisilla olla tiedossaan tarkka tapahtumapaikka ja -aika. Joissain tapauksissa esitutkinta voidaan käynnistää jälkikäteen esimerkiksi videon perusteella.

Ellei koomikko ala julkaista videomateriaalia rikkomuksistaan, ei jatkotoimenpiteitä Katajiston mukaan aiheutune.