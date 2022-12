Harvinainen tuomio: Etuajo-oikeutettu kuljettaja katsottiin syylliseksi tasa-arvoisessa risteyksessä tapahtuneeseen kolariin – näin oikeus perusteli

B:n ajaessa risteykseen A:n kuljettama henkilöauto on tullut samaan risteykseen pysäköintiruutuihin johtavalta tieltä tarkoituksenaan kääntyä oikealle kokoojaväylälle. A törmäsi vasemmalta tulleen kuljettajan B:n auton oikeaan kylkeen.

Näin oikeus ratkaisi tapauksen

– Kysymyksessä oleva tasa-arvoinen risteys on sijainnut pysäköintipaikalla. Pysäköintipaikalla ajavan on alueen luonteen vuoksi jo lähtökohtaisesti varauduttava yllättäviin tilanteisiin ja osin jopa liikennesäännöistä poikkeavaan liikenteeseen, KKO kertoo päätöksessään.

– Kysymyksessä oleviin liikenneolosuhteisiin nähden A:n risteysajossa käyttämää nopeutta on pidettävä selvästi liiallisena, kun otetaan huomioon tapahtumapaikka pysäköintipaikan sisäisten teiden risteyksessä sekä näkyvyyttä risteysalueella rajoittanut viheralue puineen. A:n liiallista ajonopeutta osoittaa myös se, että A:n kuljettama auto oli törmännyt B:n kuljettaman auton kyljen keskiosaan sellaisella voimalla, että B:n kuljettama auto on törmäyksen voimasta kääntynyt noin 90 astetta.