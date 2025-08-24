Isku Laukaansuuhun: Asiantuntija kommentoi Ukrainan tekemiä hyökkäyksiä

Asiantuntijan mukaan Ukrainan suorittamat drooni-iskut ovat tähän mennessä olleet melko rajallisia. Ukraina on kuitenkin näin kyennyt viemään sodan myös Venäjän maaperälle ja saanut vaikutusta aikaiseksi.

Ukraina on tehnyt drooni-iskuja muun muassa Laukaansuussa sijaitsevaan öljyterminaaliin Venäjällä, Leningradin alueen kuvernööri kertoi aiemmin sunnuntaina. Lisäksi Ukrainan kerrotaan iskeneen Kurskissa sijaitsevaan ydinvoimalaan. Sunnuntaina Kurskin ydinvoimalaan kohdistunut drone-isku vahingoitti apumuuntajaa ja johti voimalan kolmannen yksikön toimintakapasiteetin vähenemiseen, voimalasta tiedotetaan.

Venäjä kertoo tuhonneensa kaikkiaan 95 ukrainalaista droonia viime yön aikana kolmellatoista eri alueella.

Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspuro kertoo MTV Uutisten haastattelussa Ukrainan kyenneen viemään sodan Venäjän maaperälle. Tiedossa ei ole kuitenkaan, minkälaisessa tilanteessa Ukrainan resurssit ovat vastaavien iskujen suorittamiselle jatkossa.

Kangaspuro toteaa, että Ukrainan suorittamat iskut ovat kohdistuneet aika paljon Venäjän energiainfrastruktuuriin. Myös lentoliikennettä on pyritty häiritsemään.

– Sillä on kahtalainen merkitys: Venäjän energiaviennin haittaaminen ja siihen iskeminen. Se on se millä Venäjä sotakassaansa täyttää. Toisaalta ne osoittavat venäläisille, että Venäjä käy sotaa.

Iskuilla ei ole rampautettu Venäjää

Kangaspuro sanoo, että Ukrainan tähän asti tekemät iskut ovat olleet haitallisia Venäjälle, mutta niillä ei vielä tässä mittakaavassa kyetä rampauttamaan Venäjän energian vientiä ja energian tuotantoa.

Kangaspuron mukaan Ukraina kykenee kuitenkin tuottamaan tällä Venäjälle ja siltä energiaa ostaville maille sekä näyttöluontoista vaikutusta, että aivan konkreettista haittaa.

Kangaspuron mukaan on vaikea arvioida, miten Venäjälle tehdyt iskut vaikuttavat maan sisäiseen ilmapiiriin. Asiasta ei ole saatavilla luotettavia mielipidetiedusteluja.

– Mutta sen me tiedämme, että kasvava osa väestöä ja ehkäpä jopa enemmistö on sitä mieltä, että tämä sota pitäisi saada päättymään neuvotteluteitse.

Kangaspuro huomauttaa, että toisaalta ylivoimainen enemmistö ja osa oppositiostakin on sitä mieltä, että vaikka sota pitäisi saada päättymään, niin se ei voi päättyä Venäjän häviöön.

Kangaspuron mukaan opposition mielialat sodan päättämiseksi eivät ole ainakaan toistaiseksi levinneet kodinkaan laajalle Venäjällä.

– Tässä on vähän samanlainen ilmiö varmaankin takana kuin siinä, että ei Venäjäkään ole kyennyt nujertamaan ukrainalaisten puolustustahtoa omilla paljon voimakkaammilla ja laajemmilla iskuillaan.

Kangaspuro uskoo, että iskuillaan Ukraina pyrkii osaltaan parantamaan asemaansa tulevissa rauhanneuvotteluissa. Ukrainalla on tarve osoittaa lännen suuntaan, että maa kykenee puolustautumaan ja myös iskemään Venäjän maaperälle.

– Ukrainan jokainen tämänkaltainen isku on saanut hyvin julkisuutta liittolaismaiden keskuudessa. Tällä on ilman muuta sekä poliittinen, että sotilaallinen merkitys.

0:11 Katso video Ukrainan iskusta Laukaansuuhun.