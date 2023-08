Näin Venäjä pyrkii tyrehdyttämään länsimaiden tuen – sotilasprofessori: "Tähän juuri Putin ehkä nyt luottaa"

– Sellainen odotusarvo, että jotain tapahtuu hyvin nopeassa ajassa on harhainen. Kaikkialla rintamilla taistellaan, ja onnistumisia on muun muassa Hersonin ja Bahmutin suunnalla.

Wagner aiheuttaa hämmennystä

Viime aikoina on uutisoitu Wagner-joukkojen kerääntymisestä Valko-Venäjällä lähelle Puolan rajaa. Tämän tarkoituksena on Palokankaan mukaan hämmennyksen aiheuttaminen Puolassa ja Liettuassa: Nato-maissa, jotka ovat myös Ukrainan tärkeitä tukijoita.

Ukraina riippuvainen tuesta

Venäjällä on ollut aikaa valmistautua Ukrainan vastahyökkäykseen. Tämän se on tehnyt linnoittamalla useita peräkkäisiä linnoitusketjuja, sekä miinoittamalla. Ukrainan puolustusministeri onkin ilmoittanut, että Ukraina on tällä hetkellä maailman miinoitetuin maa.

Sota levinnyt myös Venäjälle

Ukraina on puolestaan laajentanut sodankäyntiään Venäjän puolelle. Toistuvilla lennokki- ja ohjusiskuilla se on tehnyt iskuja niin Kertschinsalmen sillalle kuin Moskovaankin.

– Viesti on, että Venäjä pyritään saamaan ymmärtämään, että heidän ilmapuolustuksensa ei toimi. Se, että isketään Kertschinsalmen sillalle, joka on elämänlanka Krimin niemimaalle ja siksi strateginen kohde, on automaattisesti yksi maali Ukrainalle. Ukraina on osoittanut, että se kykenee siihen.