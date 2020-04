Isät eivät saa enää jäädä vastasyntyneiden lastensa luokse sairaalassa – Hus-johtaja rauhoittelee: "Haluamme taata, että elämä syntymän jälkeen on niin tavallista kuin voi"

HUSin toimialajohtaja Seppo Heinonen rauhoitteli synnyttäjiä tiistaina MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa, ja kertoi, että rajoituksien tavoitteena on minimoida synnytysosastoilla tapahtuva liikenne ja sitä kautta myös turvallisuus.

– Meillähän on useita kymmeniä tukihenkilöitä samanaikaisesti tuolla osastolla. Ja se liikenne on hallitsematonta, jos sitä ei jollakin tavalla säädellä, hän toteaa.

– Päinvastoin haluamme taata sen, että elämä sitten syntymän jälkeen on niin tavallista kuin se voi olla. Eli suojaamme vastasyntyneitä ja äitejä ja henkilökuntaa, Heinonen sanoo.

Suomessa kokemuksia rajoituksien tuloksista on vasta vähän, mutta maailmalla niitä on jo enemmän. Kansainväliset asiantuntijayhteisöt keskustelevat aiheesta paljon keskenään ja Suomessa otetaan oppia muilta mailta.

– Tulokset mitä maailmalta on tiedossa, viittaavat siihen, että nimenomaan synnytystoiminta on sellaista toimintaa, jossa altistuminen on aika huomattavassa osassa ja sieltä ne kädet loppuvat ensimmäiseksi. Eli viesti tulee sieltä, kun teette asioita, niin tehkää ajoissa, hän kertoo asiantuntijaryhmien keskusteluista.