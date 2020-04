Vauvan isä ei saa jäädä sairaalaan synnytyksen jälkeen – koronarajoitus ahdistaa synnytyspelkoista Vilma Josefiinaa: "Tuntuu pahalta"

"Oman lapsen syntymä on ainutlaatuinen"

– Oman lapsen syntymä on ainutlaatuinen tilanne. Ei voi muuta kuin ihmetellä tätä asiaa. Samaan aikaan kuitenkin Alkot ja kuntosalit voivat olla auki, kun tällaisia rajoituksia asetetaan. Päättäjien kanssa on vaikea olla samalla linjalla, kertoo Juuso Lehmusvyöry.

– Valmennuksessa painotettiin sitä, miten korvaamaton apu isä on. Tämä on vain pahentanut synnytyspelkoani. Kätilöt kertoivat, että hoitohenkilökunta ei välttämättä pääse heti apuun tarvittaessa. Silloin se on isä, joka on läsnä ja lähellä, Karjalainen sanoo.