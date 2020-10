Isännöitsijän epäillään kavaltaneen yli miljoona euroa Helsingin kantakaupungin arvokkailta taloyhtiöiltä – mies tuhosi samalla isältään perimänsä yrityksen

Epäillään kavaltaneen useita arvoyhtiöitä

– Tämä rikoskokonaisuus on yli miljoona euroa, mutta kaikkea ei varmasti ole pystytty selvittämään. Tässä on niin paljon huonosti dokumentoitua materiaalia, Hätönen kertoo.

Moni tuntee itsensä huijatuksi

– Moni yrityksessä työskennellyt on tuntenut itsensä todella huijatuksi. Toimitusjohtaja on ainoa rikoksesta epäilty, Hätönen kertoo.

Viisi vuotta rikoksia

– Skaala on laaja. Isoin kärsijä on satojatuhansia, puhutaan noin 300 000–400 000 eurosta, Hätönen kertoo.

– Epäilty aktiivisin aika rikosten tekemisissä on ollut 2017–2019. Tahti on ollut kiihtyvä siihen asti, kunnes hän jäi kiinni. Kiinnijääminen kertoo siitä, että viimeisimmät teot olivat jo todella räikeitä, Hätönen kuvailee.

Rahanahneus vaikuttaa ainoalta motiivilta

– Muuta motiivia ei ole tullut ilmi kuin rahan ansaitseminen keinoja kaihtamatta. Toimitusjohtaja on firman ainoana omistajana maksanut itselleen todella suurta palkkaa ja ottanut osinkoja kohtuuttomia määriä. Hän on siirtänyt yrityksen varallisuutta itselleen todella paljon verrattuna siihen, mitä tulosta yritys tuottaa.

– Yritys on pintapuolisesti ollut ihan asiallinen eikä yrityksellä ole sinänsä ollut ongelmia. Työntekijöille on maksettu palkkaa, mutta heidän palkkansa ovat olleet varsin paljon huonommat kuin johtajalla, Hätönen kertoo.

– Hänen omat menonsa ja tarve maksaa itselleen korkeaa palkkaa on ollut niin kova, että yritykselle on tarvittu lisää rahaa, ja hän on päätynyt tällaiseen.

Avioero vireillä

Epäillyt rikokset tulivat sokkina ja täytenä yllätyksenä myös miehen läheisille. Epäilty on perheellinen mies, jolla on myös lapsia.

Nyt hänellä ja hänen vaimollaan on avioero vireillä. Avioeropaperit laitettiin käräjäoikeuteen tämän vuoden kesän alussa, ja kumpikin on sitä hakemassa.

Poliisin tutkinnassa miehen entisiltä asiakkailta on tullut tietoa, että he epäilivät tätä jo aiemmin väärinkäytöksistä.

Harvinaislaatuinen vyyhti

– Hän on osittain kertonut asioista. Hän on kertonut niistä tekaistuista laskuista, mistä koko rikosvyyhti lähti purkautumaan. Mutta näistä pidemmän aikavälin epäillyistä väärinkäytöksistä taloyhtiöitä kohtaan hän ei ole kertonut samalla tavalla. Hän pitää niitä enemmänkin sopimusriitoina.

– On tämä harvinaislaatuinen vyyhti enkä ole aiemmin kuullut vastaavasta. Pääosin isännöintiala on luotettu ja hyvämaineinen ala. Ei ole vastaavan mittaluokan huijausta tullut aiemmin vastaan, Hätönen luonnehtii.

Oli aina luotettavan oloinen

– He kaikki menettivät työnsä ja asia oli myös heidän tulevaisuuden kannalta valtavan iso. Rikosepäily laittoi varjon koko firman ja sen työntekijöiden päälle, vaikka he ovat täysin syyttömiä tähän tilanteeseen. Se on siis vaikeuttanut myös heihin, kun he ovat pyrkineet uusiin töihin.