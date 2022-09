Syyttäjä: Lakitoimistoon toimitettiin kirjekuorissa yli 140 000 euroa käteistä – juristia epäillään Oulun pizzamafiaan kytkeytyvästä rahanpesusta

Syyttäjä hakee oululaisjuristille yli kahden vuoden ehdotonta vankeustuomiota. Käsittelyä on yritetty istua jo useampaan kertaan, mutta käsittely on aina lykkääntynyt vastaajan poissaolojen vuoksi. Käsittelylle on varattu aikaa seitsemän istuntopäivää.

Syytteet liittyvät Oulun ravintolamaailmaan – niin sanottuun Oulun pizzamafiaan – kytkeytyvään talousrikosvyyhteen. Juttukokonaisuus juontaa juurensa vuoteen 2011, jolloin turkkilaisen liikemiehen ja oululaisen varatuomarin yhteistyö ja ystävyys alkoivat.

Varatuomarin mielestä hänen suhteensa aikaisemmin lähes neljän vuoden vankeustuomioon lukuisista talourikoksista tuomittuun, vuonna 1985 syntyneeseen turkkilaismieheen on pelkästään ammatillinen.

Syyttäjän mukaan näin ei asia ole. Varatuomari on saanut turkkilaisten keskuudessa lempinimen Abi (veli, isoveli). Myös todistajana toiminut oululaisnainen vahvisti, että asianajajalla ja hänen ex-miehellään oli läheiset suhteet.

– Kyllä he toistensa selkää rapsuttelivat tarvittaessa, muotoili nainen.

Turkkilainen liikemies on kuvaillut suhdetta sanoen, että juristi on hänen isänsä ja hän on tämän poika.

Turkkilaista rahankäyttökulttuuria?

Syyttäjän mukaan juristin lakitoimistoon on toimitettu C5-kirjekuorissa yli 140 000 euron edestä käteistä rahaa, jonka laittoman alkuperän juristi on pyrkinyt häivyttämään. Törkeän rahanpesun väitetään tapahtuneen Oulussa reilun vuoden aikana tammikuusta 2011 lähtien.

Turkkilaismies keräsi kotiinsa käteistä niin, että kun sitä oli kertynyt yli 20 000 euroa, rahat vietiin lakitoimistoon säilytettäväksi. Vientikertoja on ollut ainakin viisi. Setelien koko vaihteli 5–50 euron seteleiden välillä.

Rahat oli hankittu ravintolatoimintaan liittyvillä rikoksilla. Osa rahoista luovutettiin eteenpäin eri yhtiöille tai henkilöille. Lakitoimistoon tuodusta käteisestä ei koskaan tehty minkäänlaista tositetta siitä, paljonko ja milloin rahat oli tuotu toimiston kassakaappiin.

Juristin mukaan hän ei vastannut rahaliikenteestä vaan sen hoiti hänen vaimonsa. Juristin mukaan käytännössä ei ollut mitään epänormaalia, kyse oli turkkilaisesta rahankäyttökulttuurista. Kuitin pyytäminen olisi ollut henkilökohtainen loukkaus ja epäluottamuksen osoitus.

Lakitoimiston asiakastililtä saattoi lähteä tilisiirtona jopa 500 000 euroa, mutta normaalisti tilisiirtoina lähti 50 000–100 000 euroa.

– Kerrran oululainen yrittäjä osti Turkista 200 000 eurolla loma-asunnon. Kun tieto tuli vaimolleni, hän toimi kuten kuuluukin eli siirsi maksun maksun saajalle, kuvaili juristi.

Vastineeksi ruokatarjoilua

Juristi ei koskaan laskuttanut turkkilaisia yritysjuridiikkaan tai sopimusjuridiikkaan liittyvissä asioissa, vaan toiminta on perustunut pro bono -periaatteelle, eli kyseessä on ollut "palveluperiaatteeseen perustuva laaja yhteistoiminta". Juristi sai turkkilaisilta vastineeksi ruokatarjoilua lakitoimistonsa tilaisuuksiin ja koripalloseuran tilaisuuksiin.

Juristi on toiminut Oulun Suomi-Turkki-kulttuuriyhdistyksen puheenjohtajana ja on tunnettu hyvistä Turkki-yhteyksistään. Hän on ollut mukana myös Turkin loma-asunto-osakebisneksissä. Myös näissä on esiintynyt suhmurointia, jota tullaan käsittelemään Oulun käräjäoikeudessa myöhemmin.

Syyttäjä väittää juristin syyllistyneen myös rekisterimerkintärikokseen joulukuussa 2011. Syyttäjän mukaan juristi toimitti Patentti- ja rekisterihallitukseen totuudenvastaista tietoa erään turkkilaistaustaisen henkilön oleskeluluvasta. Juristi kiisti toimittaneensa väitettyä asiakirjaa PRH:lle.

"Hyvästä sydämestä"

Juristi kiisti kaikki syytteensä ja vaati niiden hylkäämistä. Hänen mukaansa teoista puuttuu tahallisuus. Juristi sanoo, että hänelle selvisi vasta poliisin esitutkinnan aikana, että turkkilaismiehen ravintolabisneksissä oli syyllistytty rikoksiin. Hänellä ei omien sanojensa mukaan ollut mitään syytä epäillä lakitoimistoon tuotujen rahojen alkuperän laillisuutta.

– Tämä on turkkilainen tapa toimia heidän kulttuurissaan. Autoin heitä hyvästä sydämestäni. Toimistoon tuli tuloja esimerkiksi niin, että kun myin heidän asuntonsa niin sain siitä myyntipalkkion. Jotain tuloa tuli myös turkkilaismiehen perheen kautta.

Tähän syyttäjä totesi, että nyt eletään Suomessa ja suomalaisessa kulttuurissa.