MTV Uutiset selvitti: Näin toimi Suomen kohuttu pizzamafia – epäiltyjä törkeitä veropetoksia, tekaistuja kuitteja ja ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäyttöä

Rikokset tapahtuivat syksyn 2010 ja kevään 2014 välisenä aikana. Kaikki rikokset liittyvät ravintolatoimintaan. Syytettyinä on kaksi turkkilaistaustaista veljestä, kaksi suomalaisnaista ja heidän oululainen lakimiehensä.

Suunnitelmallinen rikossarja

Poliisin mukaan jutussa on kyse erittäin laajasta ja varallisuusarvoltaan sekä yhteiskunnallisesti erittäin vahingollisesta rikossarjasta, joka tehtiin suunnitelmallisesti.

Turkkilaismies pääepäilty

Jutun pääepäilty on toinen turkkilaisveljeksistä. Hän aloitti yrittäjänä Joensuussa pizzeriassa vuonna 2006. Oulussa hän oli yrittäjänä 2008-2010.

Suomalaisnainen auttoi päätekijää

Poliisi epäilee, että nainen auttoi turkkilaismiestä vääränsisältöisten käteisostokuittien tekemisessä. Kuulusteluissa nainen kertoi sanoneensa turkkilaismiehelle, että yhden yhtiön kassakuitteja on helppo väärentää. Nainen hankki kassakoneen, jonka hän ohjelmoi tekemään samanlaisia kuitteja kuin toisen yrityksen.

Suomea osaamaton äiti mukana

Rikosjuttuun sotkettiin myös pääepäiltynä olevan turkkilaismiehen äiti, joka on Turkin kansalainen. Nainen oli osallisena neljän yrityksen hallinnossa. Nainen ei osaa suomea.

Käytti kaveriaan hyväkseen

Pääepäilty oli sanonut suomalaisnaiselle, että tämä hänen ystävänsä on menetetty tapaus, koska hän käytti huumeita ja oli reppana.

Kaupparekisteriin vääriä tietoja

Varatuomaria epäillään rahanpesusta

Rikosjutussa yhtenä epäiltynä on myös suomalainen varatuomari, jota syytetään rahanpesusta. Oululaismiehen syytetään ottaneen vastaan huomattavan määrän käteisiä varoja, yli 140 000 euroa, pääepäillyltä ja suomalaisnaiselta vuosina 2011 ja 2012.

Varatuomarin epäillään ottaneen vastaan rikoksella hankittua käteisrahaa, jonka jälkeen hän on peittänyt tai häivyttänyt rahojen luonteen. Rahat on myöhemmin luovutettu eteenpäin sijoituksina ja lainoina. Miehellä on aikaisempi talousrikostuomio.