Aleksanteri Kivimäen epäillään saaneen Vastaamo-kiristyksestä vain noin kymppitonnin – rikoksen hintalappu puolestaan kivunnee miljooniin: ”En tiedä kuinka paljon on tehnyt riskiarviointia”

"On voinut olla erilaisia syitä jättää rikosilmoitus tekemättä"

On mahdollista, että summa on todellisuudessa suurempi. Niin voisi olla esimerkiksi siinä tapauksessa, että tiedettyä useampi maksoi lunnaat.

– Ihmisillä on voinut olla erilaisia syitä jättää rikosilmoitus tekemättä. Osa varmasti tietämättömyyttään, eli ettei edes välttämättä tiedä joutuneensa rikoksen uhriksi, mutta osalla on varmasti omat henkilökohtaiset syyt, tietomurron tutkinnanjohtaja Marko Leponen sanoo.

Bitcoinin arvo nousi merkittävästi

Professori: "Siitä tulee valtava summa"

Miksi riski?

– Jos mietitään tekijän toimintamallia, niin tämä on varmaankin ollut tavoitteena. Kun siinä ei ole onnistuttu, on käännytty yksittäisten Vastaamon asiakkaiden puoleen. Ehkä on laskettu sen varaan, että he olisivat valmiita maksamaan, Leponen sanoo.