Brasilian poliisi suoritti massiivisen iskun Rio de Janeirossa kahteen favela-naapurustoon, Alemão ja Penha. Favela-nimitystä käytetään Brasilian suurkaupunkeihin muodostuneista, elintasoltaan alhaisista ja luvattomasti rakennetuista asuinalueista.

Paikalliset asukkaat keräsivät ruumiita yhteen riviin Rio de Janeiron Penhassa.

Kuolleiden määrä järkyttää

– Ymmärrän täysin haasteet, joita liittyy väkivaltaisten ja hyvin organisoitujen rikollisryhmien, kuten Comando Vermelhon, kanssa toimimiseen. Taustalla on pitkä lista operaatioista, jotka johtivat lukuisiin kuolemiin ja jotka vaikuttavat suhteettomasti afrikkalaistaustaisiin ihmisiin, herättää kuitenkin kysymyksiä siitä, miten tällaisia ​​ratsioita suoritetaan, YK:n valtuutettu Volker Türk sanoo tiedotteessa.