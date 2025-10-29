Brasiliassa todistettiin tiettävästi maan historian verisin viranomaisoperaatio.
Brasilian poliisi suoritti massiivisen iskun Rio de Janeirossa kahteen favela-naapurustoon, Alemão ja Penha. Favela-nimitystä käytetään Brasilian suurkaupunkeihin muodostuneista, elintasoltaan alhaisista ja luvattomasti rakennetuista asuinalueista.
Alueella, jossa suuroperaatio suoritettiin, asuu arviolta noin 280 000 ihmistä.
Julkaistu uhriluku keskiviikkona oli 132 henkilöä. Aiheesta uutisoivat muun muassa uutistoimisto Reuters sekä Britannian yleisradio BBC.
Viranomaiset ovat BBC:n mukaan yrittäneet laittaa kuriin alueita hallussa pitäviä rikollisryhmiä vuosikymmenien ajan laihoin tuloksin.
Valtion poliisin mukaan suoritetut iskut ovat kuukausien suunnittelutyön tulos. Poliisi ajoi epäillyt kohdehenkilöt metsäiselle alueelle, missä erikoisjoukot osasivat odottaa.