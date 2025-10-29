Vuoden Poliisi vuosimallia 2025 on valittu.
Vuoden Poliisiksi 2025 on valittu Poliisiammattikorkeakoulussa työskentelevä ylikomisario Sami Hätönen. Hätönen on Poliisiammattikorkeakoulun valvonta- ja hälytystoimintaosaamisen yksikön päällikkö.
Valinta julkistettiin keskiviikkona pidetyssä juhlaseminaarissa Helsingissä. Vuoden Poliisi valittiin 50:nnen kerran.
Vuoden Poliisi -valinnan tekevät yhteistyössä Helsingin Nuorkauppakamari, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto SPJL sekä Poliisihallitus.
– Hätösen kyky tunnistaa oikeita kumppaneita on johtanut siihen, että parhaita käytäntöjä on pystytty tuomaan Suomen poliisin toimintaan ja viemään poliisilta muille viranomaisille ja kumppaneille, valitsijat toteavat tiedotteessa.