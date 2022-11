Isännöintiliitto varoittaa: Uusien asuntojen rahoitusvastikkeet voivat nousta rajusti – esimerkkikodin kulut lisääntyivät yli 1 000 eurolla kuukaudessa

Ikäviä yllätyksiä luvassa

– Asuntomarkkinan helmasyntinä on ollut se, että uudiskohteiden vastikkeiden kokonaisuuden ymmärtäminen on ollut kuluttajalle sekavaa. Myyntiesitteissä on saatettu puhua kolmestakin eri asumiskustannuksesta eli rahoitusvastikkeesta, hoitovastikkeesta ja tonttivastikkeesta. Rahoitusvastiketta on usein markkinoitu erityisesti lyhennysvapaan aikaista euromäärää korostaen, Viljamaa moitti.