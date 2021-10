Isäänsä solvannut näyttelijä Outi Alanen jäi perinnöttömäksi – epätoivoinen oikeustaisto osoittautui kalliiksi virheeksi

Piinasi viesteillä

Testamentissa isä oli perustellut päätöstään nimenomaisesti tyttären lähestymiskiellolla. Lain mukaan perillinen voidaan jättää perinnöttä, jos hän on esimerkiksi tahallisella rikollisella loukannut perittävää tai viettänyt kunniatonta tai epäsiveellistä elämää.

Vuosien 2011–2014 välillä Outi Alanen oli lähettänyt isälle ja tämän vaimolle kirjeitä, postikortteja ja tekstiviestejä, joissa hän oli nimitellyt isäänsä ahneeksi, julmaksi ja henkilöksi, joka on tehnyt "pahan kanssa kaupat".

Ystävät todistivat

– Kyse ei myöskään ole hetken mielijohteessa tehdystä päätöksestä vaan sitä on edeltänyt vakaa, pitkäaikainen harkinta, Pohjois-Karjalan käräjäoikeus totesi ratkaisussaan.

Näyttelijä Outi Alanen on syntynyt vuonna 1967. Hän nousi keskeisesti julkisuuteen roolistaan Häräntappoaseessa. Hän on näytellyt lukuisissa kotimaisissa tv-sarjoissa. Lisäksi hän on tehnyt lukuisia ääninäyttelytöitä lastensarjoissa.