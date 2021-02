Niko Ranta-aho lennätettiin poliisisaattueessa Suomeen kuulusteltavaksi

Ranta-aho otettiin Espanjassa kiinni näyttävällä rynnäköllä tammikuussa. Hänen epäillään jatkaneen huumerikosten tiellä vapauduttuaan Katiska-vyyhdin tutkintavankeudesta kesällä 2020. Ranta-aho on tunnustanut Katiskaan liittyvät epäilynsä ja häntä odotti useiden vuosien vankilatuomio.

Poliisi ei kommentoinut IS:lle Ranta-ahon luovuttamista, mutta Ranta-ahon asianajaja Hannu Kaitaluoma vahvisti asian lehdelle sekä myöhemmin myös MTV Uutisille. Kaitaluoma kertoo IS:lle, että Ranta-aho on toivonut pääsevänsä Suomeen mahdollisimman pian selvittämään asiaa.

Uuden huumejutun tutkinnan aikataulu sekä esimerkiksi tutkintapaikka ovat yhä auki, mutta Suomeen tulon jälkeen vangitsemisoikeudenkäynti on pidettävä neljän vuorokauden sisällä.

Alkuperäisessä Katiska-jutussa tuomio on tulossa huhtikuussa. Kyseessä on Helsingin käräjäoikeuden kaikkien aikojen suurin huumejuttu, jossa syytettynä on yli 50 henkilöä.