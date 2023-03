IS: NHL-legenda Esa Tikkaselle syyte törkeästä veropetoksesta

Asiaa tullaan käsittelemään Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, mutta sille ei ole vielä määrätty käsittelypäivää. Ilta-Sanomat kertoo, että epäilty rikos on tapahtunut Espoossa 7.5.2015–26.9.2019 välisenä aikana.

Törkeästä veropetoksesta tuomitaan minimissään neljä kuukautta vankeutta. Rikoksen enimmäisrangaistus on neljä vuotta vankeutta.

– Tällainen prosessi on menossa. En ole syyllistynyt rikokseen. Kyseessä on verottajan kanssa eri näkemys tilanteesta. Kysymys on ulkomailta tulleiden rahojen verotuskohtelusta, Tikkanen sanoi helmikuussa 2021 MTV Urheilulle.