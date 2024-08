Tomek Valtonen väsyi ja katosi Suomesta – paluu rakentumassa yllättävästä suunnasta: "Kiehtoo olla mukana"

Valtonen valmistautuu alkavaan sesonkiin Michalovcessa, kyseessä on vajaan 40 000 asukkaan kaupunki Slovakian itäosassa.

Pitäjän kiekkoylpeys on HK Dukla Michalovce, joka pelaa Slovakian Extraligassa. Päävalmentaja Valtonen on seuran palveluksessa jo toista kertaa. Hän piipahti puikoissa aiemmin vuosina 2020–2022.

Entisellä hyökkääjällä on takanaan jo useampi vuosi ulkomailla. Valtonen lähti kierrokselleen kauden 2017–2018 päätteeksi. Tuolloin hän jätti Vaasan Sportin neljän kauden jälkeen.

– Puolan liitto, tai maajoukkue rupesi kiehtomaan. Tuli fiilis, että no, ei se nyt ihan huono idea ole, Valtonen valottaa.

Kielimies viihtyy ulkomailla

Viimeisen kuuden vuoden aikana väkeväilmeinen suomalaisvalmentaja on kiertänyt eurooppalaisia sarjoja tiuhaan. Pestejä on vyöllä Puolan ja Slovakian lisäksi Saksasta, Ruotsista ja monikansallisen ICEHL:n kautta Italiasta.

– Elämänrytmihän tässä on erilainen. Olen tykännyt todella paljon. Pelasin kuitenkin pitkään Suomessa ja aloin heti valmentaa. Tuli otollinen hetki lähteä katsomaan ulkomaita. Ei voi kyllä valittaa. En vaihtaisi reissusta päivääkään pois.

Valtosessa on maailmankansalaisen vikaa.

– Kesäisin olen Suomessa ja Puolassa. Minulla on talo Slovakian ja Puolan rajalla, hän kertoo.

Valtonen kertoo rikastuneensa eri kulttuureihin tutustuessaan. Hän on oppinut tuntemaan hurjan tukun uusia ihmisiä.

Nykytehtävässään hänellä on povitaskussaan kova käytännön vahvuus.

HK Dukla Michalovce on jäänyt kahtena edellisenä keväänä maan pääsarjan välieriin. Sitä saldoa joukkue lähtee nyt Valtosen johdolla kirkastamaan. Kausi alkaa syyskuun 20. päivä.

Suomen tilanne huolestuttaa

– Seuraan todella paljon (Liigaa). Sarja pitäisi aukaista ihan oikeasti. Muodosta on tietysti vaikea sanoa. Pienempi sen pitäisi olla. Pelaajia ei riitä, hän pukahtaa.

SM-liiga palauttaa karsinnat ensi keväänä. Sarjajumbo kohtaa Mestiksen voittajan, mutta nousun realisoiminen on todella haastavaa, niin taloudellisesti kuin urheilullisestikin.

– On tietysti hienoa, että suomalaispelaajia on paljon ulkomailla, mutta on vaara, ettei laatua riitä nyt Suomeen, Valtonen pyörittelee 16 joukkueen sarjakokoa.